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张玉杰督导重点产业项目建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 23:01
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服务项目建设赋能聚链育群
着力在优质存量上做大增量
张玉杰督导重点产业项目建设等工作

　　15日，市长张玉杰到涧西区、洛龙区督导重点产业项目建设等工作。

　　光电产业是全省、全市重点培育的优势产业。近年来，我市聚焦产业延链补链强链，支持中航光电建设高端互连科技产业社区、民机与工业互联产业园等重点项目，着力在优质存量上做大增量。张玉杰实地走访两个项目新投产的智能化车间、柔性生产线，详细了解企业生产经营、后续项目进展等情况，现场协调解决企业诉求，要求相关部门积极对接落实，尽快解决问题。他指出，中航光电是洛阳光电产业链链主企业。希望中航光电既要以园区建成投产为新起点，加强系统性谋划、前瞻性布局，优化生产运营体系，深耕风口产业赛道，推动自身发展提质增效，也要发挥好龙头带动作用，以科技产业社区为载体，聚焦产业链关键环、中高端，在更大范围内聚合创新资源、形成链群集聚，持续提升产业链本地配套水平，助力洛阳打造千亿级光电产业集群。

　　麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目一期进入试生产，正在稳步推进市场适配和产品认证。张玉杰详细了解项目建设、技术升级、市场拓展等情况，鼓励企业立足自身优势，坚持创新引领发展，主动对接行业龙头，改进升级技术工艺，不断提升产品核心竞争力和市场占有率，争取尽快进入行业“第一梯队”。

　　在四季沐歌、阿特斯光伏等企业，张玉杰实地察看储能电柜、储能集装箱等项目建设情况，倾听企业生产经营的困难问题，主动为企业拓展市场牵线搭桥，希望企业坚定发展信心，抢抓国家“双碳”战略机遇，准确把握产业发展趋势，积极拓展分布式光伏、储能等场景应用，塑造高质量发展新动能新优势。

　　张玉杰还到涧光股份协调解决项目建设难题，要求有关部门和属地政府进一步增强服务意识，坚持问题导向、有解思维，主动对接企业需求，靠前落实惠企政策，统筹抓好要素保障，为企业发展提供更优环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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