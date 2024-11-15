中国移动“三大回馈计划”暨515移动爱家日重磅发布

5月15日国际家庭日，中国移动以“移动爱家 移起AI”为主题，在北京水立方举办了“三大回馈计划暨515移动爱家日”发布会，聚焦数智化转型与高质量发展，全面展现中国移动“服务为民”的新格局、新作为。活动现场，中国移动发布了“五大尊享”全球通升级计划、“三重礼遇”网龄成长计划和“全家共享”移动爱家计划，揭晓了“515移动爱家日”全新品牌IP，通过真情回馈和创新引领让数智化成果惠及千家万户。中国移动副总经理张冬出席活动。

5月15日国际家庭日，中国移动以“移动爱家 移起AI”为主题，在北京水立方举办了“三大回馈计划暨515移动爱家日”发布会，聚焦数智化转型与高质量发展，全面展现中国移动“服务为民”的新格局、新作为。活动现场，中国移动发布了“五大尊享”全球通升级计划、“三重礼遇”网龄成长计划和“全家共享”移动爱家计划，揭晓了“515移动爱家日”全新品牌IP，通过真情回馈和创新引领让数智化成果惠及千家万户。中国移动副总经理张冬出席活动。

“全球通升级计划”面向中高端客户推出“五大尊享”权益体系——尊享服务、尊享网络、尊享权益、尊享保障和尊享身份。尊享服务在当前优先服务基础上，为全球通白金卡及以上客户匹配一对一专属客户经理，提供全业务一站式通信管家服务；面向其他全球通客户，依托AI智能助理灵犀，提供数智化一站式品牌引导服务。尊享网络为全球通白金及以上客户提供网络速率动态保障，同时在手机终端展示专属身份标识；全量全球通客户享有专属网络工程师服务。尊享权益将进一步升级高端出行礼遇、顶级马拉松赛事等尊享权益，每月全球通星动日活动提供更加丰富的生活娱乐、AI办公权益。尊享保障为客户提供全方位安全通信，从紧急开机、免费换卡到高频防骚扰、防诈骗等关键时刻保障，以及生日免单、免费短信等业务特权保障。尊享身份推出超高端的“卓越钻石卡”等级，并提供靓号、终端直降、家庭共享等至尊服务。针对网龄20年及以上的老客户，推出免费等级直升通道。面向所有客户，推出全球通5G-A尊享套餐，办理即可成为全球通客户。

“网龄成长计划”面向全体客户在中国移动APP“网龄专区”推出网龄成长礼、网龄生日礼和网龄惊喜礼“三重好礼”。网龄成长礼根据成长值享受包括紧急开机、免费换卡、多额度的流量月包等在内的不同服务，还将分阶段提供AI产品、AI硬件等。网龄生日礼是在客户网龄生日月发放专属礼包，网龄越长，回馈越多。网龄惊喜礼则按网龄获得不同的抽奖次数，有机会获得机器狗、无人机等科技潮品。每月还将定期开展网龄福利日活动，设定不同主题的福利秒杀，让不同网龄段用户享受不同价值的主题权益。

“移动爱家计划”围绕“爱”与“AI”，打造爱家亲情圈产品，满足客户与家人的共享需求，支持客户“1站式”管理全家通信消费、跟家人“共享5类资源”，推出“欢迎礼、爱家礼、聚会礼”3重回馈。1站式管理全家通信消费让客户可以一键免费建圈，管理主卡、副卡以及家人的号卡，统一查看账单、代付话费。全新升级5类全家共享优惠服务包括语音流量共享，语音时长、流量资源可供全家使用；业务共享，全国亲情网月费下降至5元，家庭成员全国免费互打；权益共享，全球通金卡及以上客户可以给家人转赠权益；应用共享，支持查看老人孩子实时位置、共同管理家庭云相册等；设备共享，家庭成员都能查看家庭摄像头监控。欢迎礼、爱家礼、聚会礼3重礼包包括欢迎礼，即在中国移动APP“爱家亲情圈”专区建圈拉人，每邀请1位家人就有1GB流量红包；聚会礼支持“老带新”同享权益礼包，获得聚餐、出游、生活权益；爱家礼可以免费体验亲情网免费通话、AI健康守护等通信权益。

中国移动还推出首个“515移动爱家日”系列活动，启动移动爱家服务“三大升级”——更AI的产品、更专业的交付、更用心的服务。更AI的产品推出万兆超高速网络，在全国200个城市打造万兆示范小区；同时基于更智能的万兆网络，推出一系列AI新应用、新终端。更专业的交付全面升级入户交付服务，爱家工程师成为身边的通信服务管家；提供包含基础网络、高清电视、智家产品在内的全栈式交付解决方案；面对客户的紧急需求，在部分区域推出夜间、加急上门等延伸服务。更用心的服务全面升级服务承诺2.0，给客户带来消费安心、产品放心、服务贴心的全新体验；还将在全国打造超1000个爱家示范小区。

“移动爱家大使”郭晶晶出席活动，现场分享了她的“爱家日常”，表达了家是成长路上最坚实的后盾理念，倡导科技与情感并重的家庭生活方式。在与郭晶晶的互动中，中国移动爱家工程师以高水准的职业素养展现了移动爱家服务如何让生活“更智慧、更温暖、更安全”。