洛阳局部地区气温可达40℃以上 请注意防暑降温

高温天气要来了！中国天气网预计，16日～17日，我国北方大部地区紫外线都处于强或较强级别，午后外出还需戴遮阳帽、墨镜等防护装备；18日，我国西北地区大部和河北、河南北部、山东等地紫外线强，午后外出，需注意全方位防御。

高温天气要来了！中国天气网预计，16日～17日，我国北方大部地区紫外线都处于强或较强级别，午后外出还需戴遮阳帽、墨镜等防护装备；18日，我国西北地区大部和河北、河南北部、山东等地紫外线强，午后外出，需注意全方位防御。 高温天气要来了！ 中国天气网预计，16日～17日，我国北方大部地区紫外线都处于强或较强级别，午后外出还需戴遮阳帽、墨镜等防护装备；18日，我国西北地区大部和河北、河南北部、山东等地紫外线强，午后外出，需注意全方位防御。 19日～20日，高温范围扩大、强度增强，陕西关中和河南将成为高温核心区，最高气温将接近甚至超过40℃，暖热程度同期少见，公众需做好防暑降温工作。 洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好。地面受暖低压控制，洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。 具体预报如下： 今天夜里：多云转晴天。 16日(周五)：晴天间多云，偏南风转偏西风2级～3级，夜里逐渐增大至4级左右，阵风6级～7级，气温18℃～36℃。 17日(周六)：晴天到多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温22℃～31℃。 18日(周日)：晴天间多云，气温16℃～34℃。 19日(周一)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温19℃～39℃。 20日(周二)：晴天到多云，气温22℃～38℃。 21日(周三)：多云间晴天，气温24℃～37℃。 22日(周四)：多云到阴天，气温22℃～32℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）