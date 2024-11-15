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洛阳局部地区气温可达40℃以上 请注意防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 21:08
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　　高温天气要来了！

　　中国天气网预计，16日～17日，我国北方大部地区紫外线都处于强或较强级别，午后外出还需戴遮阳帽、墨镜等防护装备；18日，我国西北地区大部和河北、河南北部、山东等地紫外线强，午后外出，需注意全方位防御。

　　19日～20日，高温范围扩大、强度增强，陕西关中和河南将成为高温核心区，最高气温将接近甚至超过40℃，暖热程度同期少见，公众需做好防暑降温工作。

　　洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好。地面受暖低压控制，洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：多云转晴天。

　　16日(周五)：晴天间多云，偏南风转偏西风2级～3级，夜里逐渐增大至4级左右，阵风6级～7级，气温18℃～36℃。

　　17日(周六)：晴天到多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温22℃～31℃。

　　18日(周日)：晴天间多云，气温16℃～34℃。

　　19日(周一)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温19℃～39℃。

　　20日(周二)：晴天到多云，气温22℃～38℃。

　　21日(周三)：多云间晴天，气温24℃～37℃。

　　22日(周四)：多云到阴天，气温22℃～32℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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