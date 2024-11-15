贷款余额960亿元！洛阳发布绿色金融一季度“成绩单”

近日，中国人民银行洛阳市分行公布洛阳市绿色金融一季度“成绩单”——绿色贷款余额960亿元，同比增长8.3%，增速远超各项贷款增速4.1个百分点。

近日，中国人民银行洛阳市分行公布洛阳市绿色金融一季度“成绩单”——绿色贷款余额960亿元，同比增长8.3%，增速远超各项贷款增速4.1个百分点。

随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提升，绿色金融成为金融领域的重要发展方向。洛阳市积极构建“政策引导+产品创新+产业赋能”三位一体绿色金融体系，持续增强产业含“绿”量，提升发展含“金”量。

近日，在新安县沿黄生态廊道，一幅幅美丽的生态画卷映入眼帘。这个总投资12.46亿元的项目，正是得益于洛阳绿色金融的加持。在中国人民银行洛阳市分行积极引导下，农发行洛阳市分行创新采用“项目经营收益贷”，将公益性生态建设与经营性基建项目有机结合，以供水供热收入作为还款来源，为该项目提供9.7亿元、15年期贷款，利率较基准下浮85个基点，实现了社会效益与经济效益的有效结合。

有以金融之力助推绿色生态发展的提质增效。近年，洛阳市各金融机构围绕生态修复和建设、重要支流水环境综合治理等重点领域，撬动全市16.1亿元生态保护类贷款。

也有以乡村振兴为着力点，推动绿色金融与绿色农业的深度融合。工行洛阳分行以银政合作为桥梁，创新推出纯信用贷款产品“种植e贷·牡丹贷”，并发放全省首笔牡丹类特色场景贷款480万元。该贷款门槛低、时效快，精准助力牡丹产业发展，带动农民增产增收。

还有以金融创新，助力洛阳文旅产业“出圈出彩”。龙门石窟世界文化遗产园区发展潜力巨大，但景区所属企业前期投资大，面临短期资金压力。中国人民银行洛阳市分行指导工行洛阳分行牵头组建银团，为其办理特定资产收费权支持贷款25.87亿元，期限15年，预计可为企业节省融资成本10亿元。此外，去年以来，洛阳金融机构重点支持老君山、龙门旅游集团等15个文旅项目，累计投放29.07亿元中长期贷款，助力洛阳文旅产业高质量发展。

中国人民银行洛阳市分行相关负责人表示，将积极指导洛阳各金融机构搭建绿色金融体系、完善绿色金融机制、创新绿色金融服务，持续推进洛阳绿色金融稳步发展，为全市经济绿色低碳转型提供坚实的金融支持。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王珂 王子琳）