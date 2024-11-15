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139项活动！洛阳“博物馆季”活动5月18日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 21:10
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　　洛报融媒记者15日从洛阳市文物局获悉，在第49个国际博物馆日到来之际，为充分发挥博物馆社会教育功能，让公众沉浸式感受中华文明的千年脉络与璀璨成就，洛阳市将推出“博物馆季”系列活动，全市博物馆协同联动，开展涵盖专题展览、研学体验、线上直播等139项文化活动，为市民打造家门口的文化盛宴，共同营造全社会关注历史、鼓励参与探索与分享、共同参与文化遗产保护的氛围。

　　此次活动将于18日在隋唐大运河文化博物馆拉开帷幕。启动仪式现场将通过《漕纲迷航》《九洲密钥》等情景剧表演，生动再现古代运河商贸场景和夏代文明探秘过程。来自全市的50名小记者代表将获授“文化探秘小使者”称号，定期走进各博物馆开展研学采访。

　　32项展览亮点纷呈。二里头夏都遗址博物馆联合日本平山郁夫丝绸之路美术馆，展出278件金属文物，时间跨度达4000年，展示古代冶金技艺发展脉络。隋唐大运河文化博物馆推出的“中国三大名锦文化展”，集中呈现73件珍贵丝织品，讲述丝绸之路上“寸锦寸金”的传奇故事。洛阳古墓博物馆特别开设儿童绘画专区，展出200余幅青少年创作的壁画临摹作品。

　　63项场社教研学活动让历史可触可感。青少年可化身“夏朝工匠”，在二里头遗址拼接陶器碎片，或在博物馆破解《九洲密钥》谜题；亲子家庭能在定鼎门遗址拼装古代城门模型，在民俗博物馆体验空竹竞技、河洛婚俗。“蚕变新生 ‘丝’承红色”等课程，则将养蚕缫丝与革命文物故事结合，在劳动中感悟文化韧性。

　　数字技术助力观众“云游”文博场景。全市将开展多长线上直播活动，包括《冶金术中的十大古文明兴衰互鉴》临展直播活动、洛阳博物馆“丝路幻彩 驼铃悠扬”洛阳唐三彩直播讲解活动、隋唐大运河文化博物馆线上导览直播等。

　　文物保护与惠民服务贯穿始终。5月18日，洛阳博物馆专家将为市民免费鉴定民间藏品，普及收藏知识；24场《文物保护法》宣传走进社区、学校，偃师博物馆以趣味问答普法，孟津区在广场发放《文物保护手册》；志愿者队伍在各大场馆提供千余场义务讲解，让历史故事浸润人心。

　　据悉，本次活动将持续至8月底，其间，各博物馆将推出延时开放、公益讲座等便民措施。市民可通过各大博物馆微信公众号了解详细活动日程，部分热门项目需提前预约参与。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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