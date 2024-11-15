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离职当月社保费需要职工全额承担吗？社保部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 21:10
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　　“月初办理了离职手续，用人单位让我补交单位应缴部分的社保费，这合理吗？”近日，洛阳一市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映自己的疑问。

　　该市民表示，自己在今年4月30日提出了离职请求，后于5月4日办理了离职手续。此时，用人单位以已为其缴纳5月社保费为由，要求他向单位补交单位应缴部分的社保费用。

　　“难道不应该是个人和单位分别承担应承担的社保费吗？”他感到不解。

　　针对该市民的疑问，记者来到洛阳市民之家，采访了洛阳市社会保险中心相关科室的负责人。

　　“根据《社会保险法》的有关规定，用人单位应当承担社保费的单位缴费部分，个人承担社保费的个人缴费部分。企业要求职工承担全额社保费，明显违反了《社会保险法》。”该负责人说。

　　该负责人表示，在此事中，职工于4月30日提出离职申请，由于当月26日至30日为社会保险信息系统“过月期”，用人单位客观上无法完成停保操作，因此产生了5月社保费用，但这并不能成为用人单位要求职工承担单位应缴部分社保费用的理由。

　　“在此事情境下，若职工明确表示放弃次月社保权益，用人单位则可于次月为其办理社保费用的核销业务；若职工坚持不放弃次月社保，那么双方可能需要借助法律途径解决分歧。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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