江凌与中国建设银行河南省分行行长谢东举行工作会谈

15日，市委书记江凌与中国建设银行河南省分行党委书记、行长谢东举行工作会谈，就深化政银合作进行深入交流。

15日，市委书记江凌与中国建设银行河南省分行党委书记、行长谢东举行工作会谈，就深化政银合作进行深入交流。

江凌代表市委市政府对谢东一行的到来表示欢迎，对建行长期以来对洛阳的支持表示感谢。江凌表示，近年来，建行河南省分行积极践行国有大行的责任担当，有力支持了洛阳经济社会发展。洛阳产业基础雄厚、发展态势良好，正在谋划推进一批重大项目，需要金融机构的更多支持和保障。希望建行河南省分行继续发挥国有大行资源优势，进一步落实适度宽松的货币政策，在重大基础设施建设、重点产业项目建设、城市提质等领域给予洛阳更多支持，为洛阳经济社会发展注入更多金融“活水”。洛阳将持续优化金融生态，为建行在洛发展创造良好环境。

谢东简要介绍了建行河南省分行经营发展和业务开展情况，表示建行河南省分行将始终把洛阳作为战略布局重点，将服务地方经济作为核心任务，围绕洛阳“三项重点工作”，创新金融工具和产品，加大信贷投放力度，切实提升金融服务质效，为现代化洛阳建设提供更加坚实的金融支撑。

中国建设银行河南省分行副行长左金辉，副市长陈剑锋等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 王路)