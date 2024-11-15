洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

均价3727.19元/平方米！洛阳最新一批经适房公开认购
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市住房保障和房产服务中心 2025.05.15 21:11
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，洛阳市住房保障和房产服务中心微信公众号发布最新公告，内容如下：

“东方光源(三期)”经济适用住房第二批房源认购公告

　　“东方光源(三期)”经济适用住房项目由洛阳丰和置业有限公司开发建设，项目位于洛阳市老城区周山大道(原华山路)与香叶路交叉口东北角。东方光源(三期-I)规划建设7栋住宅楼(6#、7#、9#、10#、12#、13#、16#楼)，共1015套经济适用住房。市发改委已下发《关于“东方光源三期-I”经济适用住房项目销售价格的函》，销售均价为3727.19元/平方米(本价格包含供热、燃气配套费用)。该项目首次报名认购后尚余部分房源，针对剩余房源现面向社会进行第二批公开认购。认购报名结束，将摇号分配给满足条件的申请家庭。

　　一、报名方式及时间

　　为方便群众，本次认购全部采取线上报名的方式。线下开设咨询协助窗口，可协助困难群众进行线上报名。

　　线上报名：洛阳市住房保障和房产服务中心开通《洛阳市经济适用住房网上报名系统》，请符合本次《洛阳市经济适用住房认购条件》的申购家庭使用谷歌、火狐、Edge浏览器，登录洛阳市住房保障和房产服务中心网站，点击进入《经济适用住房网上报名系统》进行报名，或直接登录报名网址(123.7.180.231:8088/eah/index.html#/sysLogin)进行报名。申购家庭须认真阅读《经济适用住房网上注册及报名须知》和《经济适用住房申报系统操作指南》，如实填写个人信息，按软件指引完成网上报名、打印审批表及所需证明材料模版。

　　特别提示：

　　1.线上注册人员为主申请人，户籍地必须为洛阳市城镇居民户口人员(西工区、洛龙区、涧西区、瀍河回族区、老城区、孟津区、偃师区、新安县、宜阳县、伊川县、洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县)，否则无法注册；

　　2.线上申请报名期间，每个报名账号登录后15分钟无操作，系统将自动退出，需重新登录系统；

　　3.报名信息填写完成或信息修改后，需要点击保存，否则无法提交；

　　4.报名信息需在报名截止日期前提交，填写需认真细致，保证所填写信息的真实性、准确性；

　　5.线上报名提交后，申请人可登录报名系统依据《经济适用住房申请材料明细表》打印、准备相关证明等纸质资料；预审结束后，市住房中心网站将公布现场提交材料顺序时间及地点，同时短信告知申请人；通过预审人员按要求携带报名材料原件及复印件按时到指定地点提交预约审核。

　　(二)网上报名系统开放时间：

　　2025年5月20日上午9:00至5月27日18:00

　　(三)线下咨询协助

　　1.申请人可携带本人、配偶及家庭成员身份证、户口本、婚姻证明等相关要件，到东方光源接待中心咨询。对60周岁以上的老年人，可协助其进行线上报名；

　　2.地点：东方光源项目接待中心位于洛阳市老城区周山大道(原华山路)与香叶路交会处向东100米路北(东方光源项目接待中心)；

　　3.乘车线路：22路公交车，周山大道香叶路口北下车；91路、V6路公交车，香叶路嵩山北路口西下车；98路、27路、1路公交车，周山大道邙岭大道口下车。

　　4.咨询日期：2025年5月20日至5月27日，现场请出示有效证件，按规定顺序有序进出，听从引导人员安排。

　　二、咨询电话：

　　“东方光源(三期)”项目接待中心咨询电话：0379-63063777/63063888

　　市住房保障和房产服务中心咨询电话：

　　0379-64812624 / 64818036

　　三、温馨提示：

　　1.认购报名选房全程不收取任何费用，切勿轻信他人，谨防上当受骗。申请人切勿听信他人的虚假信息，必要时可到市住房保障和房产服务中心了解相关情况。

　　2.递交资料，必须申请人本人(或配偶)办理，不允许委托他人代办。

　　3.经济适用住房申购家庭资料提交与审核，最终以受理审核部门意见为准。

　　4.恶意注册或填写虚假信息骗购经济适用住房的，将列入我市保障房信用黑名单，根据国家有关规定，取消其5年内再次申请购买或租赁各类政策性、保障性住房的资格。⑥

　　>>相关链接

　　洛阳优化经济适用住房认购条件
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最高罚款30万元！洛阳市城管局发...
  • 江凌与中信集团总经理张文武举行...
  • 生产效率同比增长18.74%！中航光...
  • 局地气温40℃以上！河南省发布小...
  • 洛阳市召开安全生产隐患“大排查...
  • 订单量同比增长300%！洛阳一企业...
  • 中信重工：全力赶订单 力争双过半...
  • 洛阳海纳检测：加大创新研发力度 ...
  • 人文财经观察家秦朔：“洛阳是天...
  • 古法工艺，让山村药香飘得更远
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605