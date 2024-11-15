均价3727.19元/平方米！洛阳最新一批经适房公开认购

今日，洛阳市住房保障和房产服务中心微信公众号发布最新公告。

今日，洛阳市住房保障和房产服务中心微信公众号发布最新公告，内容如下：

“东方光源(三期)”经济适用住房第二批房源认购公告

“东方光源(三期)”经济适用住房项目由洛阳丰和置业有限公司开发建设，项目位于洛阳市老城区周山大道(原华山路)与香叶路交叉口东北角。东方光源(三期-I)规划建设7栋住宅楼(6#、7#、9#、10#、12#、13#、16#楼)，共1015套经济适用住房。市发改委已下发《关于“东方光源三期-I”经济适用住房项目销售价格的函》，销售均价为3727.19元/平方米(本价格包含供热、燃气配套费用)。该项目首次报名认购后尚余部分房源，针对剩余房源现面向社会进行第二批公开认购。认购报名结束，将摇号分配给满足条件的申请家庭。

一、报名方式及时间

为方便群众，本次认购全部采取线上报名的方式。线下开设咨询协助窗口，可协助困难群众进行线上报名。

线上报名：洛阳市住房保障和房产服务中心开通《洛阳市经济适用住房网上报名系统》，请符合本次《洛阳市经济适用住房认购条件》的申购家庭使用谷歌、火狐、Edge浏览器，登录洛阳市住房保障和房产服务中心网站，点击进入《经济适用住房网上报名系统》进行报名，或直接登录报名网址(123.7.180.231:8088/eah/index.html#/sysLogin)进行报名。申购家庭须认真阅读《经济适用住房网上注册及报名须知》和《经济适用住房申报系统操作指南》，如实填写个人信息，按软件指引完成网上报名、打印审批表及所需证明材料模版。

特别提示：

1.线上注册人员为主申请人，户籍地必须为洛阳市城镇居民户口人员(西工区、洛龙区、涧西区、瀍河回族区、老城区、孟津区、偃师区、新安县、宜阳县、伊川县、洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县)，否则无法注册；

2.线上申请报名期间，每个报名账号登录后15分钟无操作，系统将自动退出，需重新登录系统；

3.报名信息填写完成或信息修改后，需要点击保存，否则无法提交；

4.报名信息需在报名截止日期前提交，填写需认真细致，保证所填写信息的真实性、准确性；

5.线上报名提交后，申请人可登录报名系统依据《经济适用住房申请材料明细表》打印、准备相关证明等纸质资料；预审结束后，市住房中心网站将公布现场提交材料顺序时间及地点，同时短信告知申请人；通过预审人员按要求携带报名材料原件及复印件按时到指定地点提交预约审核。

(二)网上报名系统开放时间：

2025年5月20日上午9:00至5月27日18:00

(三)线下咨询协助

1.申请人可携带本人、配偶及家庭成员身份证、户口本、婚姻证明等相关要件，到东方光源接待中心咨询。对60周岁以上的老年人，可协助其进行线上报名；

2.地点：东方光源项目接待中心位于洛阳市老城区周山大道(原华山路)与香叶路交会处向东100米路北(东方光源项目接待中心)；

3.乘车线路：22路公交车，周山大道香叶路口北下车；91路、V6路公交车，香叶路嵩山北路口西下车；98路、27路、1路公交车，周山大道邙岭大道口下车。

4.咨询日期：2025年5月20日至5月27日，现场请出示有效证件，按规定顺序有序进出，听从引导人员安排。

二、咨询电话：

“东方光源(三期)”项目接待中心咨询电话：0379-63063777/63063888

市住房保障和房产服务中心咨询电话：

0379-64812624 / 64818036

三、温馨提示：

1.认购报名选房全程不收取任何费用，切勿轻信他人，谨防上当受骗。申请人切勿听信他人的虚假信息，必要时可到市住房保障和房产服务中心了解相关情况。

2.递交资料，必须申请人本人(或配偶)办理，不允许委托他人代办。

3.经济适用住房申购家庭资料提交与审核，最终以受理审核部门意见为准。

4.恶意注册或填写虚假信息骗购经济适用住房的，将列入我市保障房信用黑名单，根据国家有关规定，取消其5年内再次申请购买或租赁各类政策性、保障性住房的资格。⑥

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洛阳优化经济适用住房认购条件