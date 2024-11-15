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最高补贴2万元！洛阳市家装厨卫装修“焕新”活动来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 17:52
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　　15日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，2025年洛阳市家装厨卫装修“焕新”活动即将启动。个人消费者在今年4月8日至12月31日(含当日)期间进行整房装修和厨卫等局部改造的，可享20%补贴，最高可补贴2万元。

　　“与去年相比，今年的补贴品类更多、时间跨度更长、申领方式也更加便捷。”洛阳市住建局相关负责人表示，今年不仅新增了门、软水系统等补贴品类，申领渠道也更换为了大家熟知的“洛快办”App，申领人可在申请通道开启后上传材料，快速申领补贴

　　补贴范围

　　自2025年4月8日起至2025年12月31日(含当日)止，对个人消费者购置用于本市2025年3月31日前合法建造并投入使用的城乡住宅房屋整房装修和厨卫等局部改造的，给予补贴。不包括酒店式公寓、商铺、办公用房等非住宅居住建筑，先到先得，用完即止。

　　补贴方式

　　1.装饰公司装修：在具有装饰装修专业承包资质且参与活动的商家签订的旧房装修、厨卫改造合同，按照装修改造工程发票的20%给予补贴。

　　2.业主自装：业主在参与活动商家直接采购自装的，按照产品最终成交价格的20%给予补贴。

　　装饰公司装修和业主自装的，每套房最多可补贴1次，总补贴金额最高不超过2万元。已列入其他以旧换新清单内的产品不再重复享受补贴。同一件商品不可同时参与家装厨卫产品焕新、家装改造补贴、适老化改造补贴等活动。

　　补贴通过“洛快办”App以旧换新模块进行线上申请，线上申请开通时间以“洛阳市住房和城乡建设局”官网发布的通知为准。

　　补贴品类

　　管线(水电材料)、暖气、地板(包括实木、复合、强化木地板和踢脚；瓷砖等)、饰面板(砖)(墙砖、地砖、岩板等，含石材)、门窗(含入户门)、吊顶(不含石膏板吊顶)、淋浴房(含淋浴隔断)、卫生洁具(不含智能马桶、浴霸)、五金、整体柜(含定制橱柜、定制衣柜)、窗帘(不含智能窗帘机)、刷浆类(涂料、硅藻泥等)、油漆类、板材、软水系统、玻璃、灯具、楼梯(室内楼梯、护栏)、墙壁纸类。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 贠英伟 孔国华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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