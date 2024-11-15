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政策利好！洛阳“小电驴”市场掀起以旧换新潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 17:53
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　　“我看中的电动自行车原价2399元，旧车折旧280元，之后可以申请以旧换新补贴500元，也就是说新车只需要1619元。”15日，在位于洛阳市洛龙区太康东路附近的台铃电动自行车销售门店，市民王先生一边对比电动车的换新型号，一边了解以旧换新政策。

　　由于电动自行车骑了多年，电瓶衰减，王先生年初就想换辆新车。当他还在为价格犹豫时，他刷到洛阳出台的以旧换新补贴政策的新闻。

　　4月末，《2025洛阳市电动自行车以旧换新实施细则》印发，明确了电动自行车以旧换新资金补贴政策：5月1日0时至12月31日24时期间，消费者在洛阳换购电动自行车，可享受最高500元的以旧换新国家补贴。单个消费者消费1000元(含)至1499元(含)，一次性补贴300元；1500元(含)至1999元(含)，一次性补贴400元；2000元(含)以上，一次性补贴500元。

　　政策鼓励，又有需求。王先生一合计，以旧换新正是时候。他说：“不用钥匙就能解锁，对我这种经常忘带东西的人来说，真是省心不少。”

　　“智能化功能已经快成为电动自行车的标配了。各大品牌都在积极布局，价格也下降不少，2000多元就能买到配备这些智能化功能的新车。”台铃电动车销售人员介绍。

　　洛报融媒记者走访发现，多数电动自行车品牌销售门店都展出了智能化电动自行车。这些电动自行车通过物联网技术让车辆与其他智能设备互联，实现了更丰富的远程开锁、钥匙分享、自动锁车、车辆定位等功能。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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