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窗帘拉开，身体无碍！洛阳一社区的“特殊暗号”太暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 17:52
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　　窗帘拉开，代表身体无碍；窗帘紧闭，可能身体不适。15日上午，洛阳市涧西区重庆路二社区的一些高龄老人的窗户外，都挂上了一个提示牌，窗户后面的房间里，刚刚装好的“竹报平安”窗帘色调柔和。

　　在这些窗帘和提示牌的背后，有一个坚持了近10年的温暖故事，名字叫作“窗帘的约定”。故事的主角是重二社区居民——今年81岁的芦颖和93岁的毛亚钦。

　　毛亚钦和芦颖是几十年的邻居，两家所在的楼栋相对，芦颖站在单元门口，就能看到毛亚钦的窗户。有一次，毛亚钦正坐在沙发上晒太阳，正好赶上芦颖来串门。“您屋里的光线可真好。”芦颖说。“可不是嘛，要是你哪天看到窗帘没拉开，说不定是我躺在床上起不来喽！”当毛亚钦笑着说。

　　说者无心，听着有意，毛亚钦的一句话，让芦颖萌发了两人用窗帘“报平安”的念头。从那天起，毛亚钦起床后的第一件事，就是拉开窗帘，代表自己很好；而习惯晨起在广场锻炼的芦颖，则会在看到窗帘拉开后再外出买菜，反之就会到老人家里看看情况。

　　这一坚持就是近10年。让人欣慰的是，10年间，毛亚钦的身体情况还不错，家里的窗帘也总会如约开启。考虑到自己年龄大了，毛亚钦还把自家的房门钥匙配了一把交给芦颖保管，以备不时之需。不仅如此，越来越多的热心居民加入了“窗帘的约定”行列，有时到点儿了窗帘还没有拉开，总会有人去敲响毛亚钦老人的家门，再说一句“毛阿姨，该起床啦！”

　　芦颖说，自己和毛亚钦的情谊，早在数十年前就结下了。当年，芦颖的父亲和毛亚钦是同一个工厂的同事，毛亚钦家庭的经济条件比芦颖家好一些，遇到芦家需要帮助，她总会借出30元、50元接济他们，两家的关系也越走越近。2000年，芦颖退休后回到老房子居住，和毛亚钦成了邻居，平时给她捎点吃的喝的，没事一起遛弯儿，已成习惯；芦颖做了好吃的，顺便给她端一碗，外出买菜也帮忙带一份，还带着她去公园赏牡丹。

　　“我们既为‘窗帘的约定’所感动，又想为更多老人做一些事情。”重庆路二社区相关负责人说，5月初，他们和社区“共邻伙伴”单位国网河南省电力公司洛阳供电公司西城供电公司沟通，希望在辖区推广“窗帘的约定”志愿服务，得到了对方的支持，并负担了购买窗帘和制作提示牌的费用。

　　“这两天，我们已经通过小区宣传、微信群等方式进行了呼吁，发动更多居民参与志愿服务。”该负责人说，今后，如果哪位悬挂了提示牌的老人家里窗帘没有及时拉开，会有居民主动敲门询问，社区工作人员也会排班巡院，真正发挥“窗帘的约定”志愿服务作用，共同关爱和帮助社区高龄老人。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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