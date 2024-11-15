洛阳牡丹花茶和汝阳猕猴桃获评“全国名特优新农产品”

日前，农业农村部农产品质量安全中心公布了2025年首批全国名特优新农产品名录，洛阳牡丹花茶和汝阳猕猴桃2个优质农产品榜上有名。至此，洛阳共有103个农产品被纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省首位、全国地级市前列。

日前，农业农村部农产品质量安全中心公布了2025年首批全国名特优新农产品名录，洛阳牡丹花茶和汝阳猕猴桃2个优质农产品榜上有名。至此，洛阳共有103个农产品被纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省首位、全国地级市前列。

全国名特优新农产品是指在特定区域内生产、具备一定生产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高，并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。入选产品可在包装上使用“全国名特优新农产品”称号，以提升产品知名度和影响力。

洛阳位于中原腹地，地形山川丘陵交错，气候兼具南北之长，农耕文明厚重悠久，造就了极大丰富的特色农产品品类。近年来，各地牢固树立富民导向，大力实施“品牌强农”战略，集中连片发展乡村特色产业，形成了以新安樱桃、洛宁苹果为代表的林果产业，以汝阳红薯、伊川小米为代表的杂粮产业，以汝阳香菇、栾川山珍为主的食用菌产业，以嵩县丹参为代表的中药材产业等，成为全国全省重要的优质特色农产品生产基地。

同时，洛阳强化产业发展联农带农的政策导向，让农民更多分享全产业链增值收益，农业质量效益和竞争力不断提升，有效带动了农民增收致富。去年，全市农村居民人均可支配收入21056元，同比增长6.7%，高于全省平均增速。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)