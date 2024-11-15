洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日起，洛阳正式进入汛期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 16:39
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　5月15日起，洛阳正式进入汛期。

　　根据气象部门研判分析，今年汛期预计黄河流域气候状况总体偏差，降水分布不均，旱涝风险叠加，旱涝并存、旱涝急转风险较高。

　　防汛安全，重于泰山。全市各地坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，认真落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持责任早落实、工作早准备、风险早防范，及早开展防汛备汛各项措施，坚决守住水安全底线。

　　入汛前，全市已完成更新152座中小型水库、151座淤地坝、13处堤防险工险段及1580个山洪灾害村等各级防汛责任人17000余人，并深入开展水库大坝、溢洪道、河道堤防、淤地坝等关键部位和在建水利工程汛前检查，修订完善防汛应急预案，加强山洪灾害防御集中演练，着力提高水旱灾害防御能力。

　　在灾害防御工程方面，宜阳三乡镇南寨村洛河护岸水毁修复工程已经完成。今年，洛阳将完成洛宁瓦川、伊滨沙河一库等2座病险水库除险加固，加快推进栾川九鼎沟、明白河、北川河3座水库建设，完善南部山区测雨雷达设施，打造20余个山洪灾害标准化管理示范村，做实预警“叫应”机制，确保守牢汛期安全底线。

　　此外，针对当前存在的旱情，洛阳市充分发挥大中型水库、灌区、机井等作用，全力以赴抗旱浇麦，坚决打好抗旱夺丰收攻坚战。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳光电产业提速！中航光电民机...
  • 最高罚款30万元！洛阳市城管局发...
  • 生产效率同比增长18.74%！中航光...
  • 涧西区华夏体育公园建成投用【组图】
  • 江凌与中信集团总经理张文武举行...
  • 自投罗网！一名外省逃犯到洛阳公...
  • 局地气温40℃以上！河南省发布小...
  • 西工区一小区居民楼蚂蚁成灾 专...
  • 中信重工：全力赶订单 力争双过半...
  • 订单量同比增长300%！洛阳一企业...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605