今日起，洛阳正式进入汛期

5月15日起，洛阳正式进入汛期。 5月15日起，洛阳正式进入汛期。 根据气象部门研判分析，今年汛期预计黄河流域气候状况总体偏差，降水分布不均，旱涝风险叠加，旱涝并存、旱涝急转风险较高。 防汛安全，重于泰山。全市各地坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，认真落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持责任早落实、工作早准备、风险早防范，及早开展防汛备汛各项措施，坚决守住水安全底线。 入汛前，全市已完成更新152座中小型水库、151座淤地坝、13处堤防险工险段及1580个山洪灾害村等各级防汛责任人17000余人，并深入开展水库大坝、溢洪道、河道堤防、淤地坝等关键部位和在建水利工程汛前检查，修订完善防汛应急预案，加强山洪灾害防御集中演练，着力提高水旱灾害防御能力。 在灾害防御工程方面，宜阳三乡镇南寨村洛河护岸水毁修复工程已经完成。今年，洛阳将完成洛宁瓦川、伊滨沙河一库等2座病险水库除险加固，加快推进栾川九鼎沟、明白河、北川河3座水库建设，完善南部山区测雨雷达设施，打造20余个山洪灾害标准化管理示范村，做实预警“叫应”机制，确保守牢汛期安全底线。 此外，针对当前存在的旱情，洛阳市充分发挥大中型水库、灌区、机井等作用，全力以赴抗旱浇麦，坚决打好抗旱夺丰收攻坚战。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)