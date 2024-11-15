据国家统计局洛阳调查队调查结果显示，4月，洛阳市居民消费价格同比下降0.8%，环比上涨0.4%。 据国家统计局洛阳调查队调查结果显示，4月，洛阳市居民消费价格同比下降0.8%，环比上涨0.4%。 同比来看，4月份洛阳市居民消费价格下降0.8%，八大类商品和服务价格呈现“四涨四降”态势。其中，食品烟酒类价格下降2.7%，衣着类价格上涨3.5%，居住类价格上涨0.9%，生活用品及服务类价格下降2.1%，交通和通信类价格下降3.8%，教育文化和娱乐类价格上涨1.1%，医疗保健类价格下降0.6%，其他用品和服务类价格上涨1.5%。 环比方面，洛阳市居民消费价格上涨0.4%，八大类商品和服务价格“五涨三降”。具体而言，食品烟酒类价格上涨0.5%，衣着类价格上涨0.4%，居住类价格上涨0.3%，生活用品及服务类价格下降0.1%，交通和通信类价格下降0.6%，教育文化和娱乐类价格上涨0.8%，医疗保健类价格下降0.1%，其他用品和服务类价格涨幅显著达7.6%。 专家分析认为，居民消费价格的变动，主要有两方面原因。一方面，4月春暖花开，适宜的气候条件利于鲜菜生长与运输，本地应季露地菜和外埠菜大量上市，肉、蛋、禽、水产品等供应充足，使得相关价格相对稳定；另一方面，牡丹文化节期间，来洛游客数量大幅增加，拉动了景点门票、餐饮住宿、汉服妆造等与文旅相关的其他用品和服务类价格上涨。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李辉 程妍 文/图)