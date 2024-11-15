即日起，洛阳公开征集不公平格式条款

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局将面向社会公开征集不公平格式条款，进一步强化消费领域合同格式条款监督管理，切实维护市场交易秩序，保障消费者权益。 15日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局将面向社会公开征集不公平格式条款，进一步强化消费领域合同格式条款监督管理，切实维护市场交易秩序，保障消费者权益。 即日起至6月15日，该局公开征集教育培训、旅游、装修、维修、电商、机动车销售等六类行业使用的格式合同中涉嫌减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的不公平、不公正的格式条款。 公众可通过信函或电子邮件的方式提供相关合同。可将合同纸质复印件(标明格式合同使用单位)邮寄至洛阳市市场监督管理局市场规范管理科，地址：洛阳市洛龙区政和路18号，邮编：471023，请在信封上注明“不公平格式条款征集”字样。也可将合同扫描件通过电子邮件发送至hngs0379@sina.com，并在邮件主题处标注“不公平格式条款征集”字样。需要注意的是，此次征集的格式合同必须真实、有效，有明确的使用单位名称，字体清晰、内容完整无缺页。 洛阳市市场监管局相关负责人表示，对征集到的格式合同，该局将采取适当方式进行评审，针对评审发现的利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、排除消费者权利等情形，将采取集中约谈、限期整改、依法查处、公开曝光等措施，引导经营者切实规范合同行为，依法维护消费者合法权益。市民如有疑问，可拨打0379-63196167咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)