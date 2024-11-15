设三大组别49个项目！洛阳市十五运会竞委会成立

14日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会竞委会成立大会在新安县举行，标志着四年一度的洛阳市运动会各项准备工作进入冲刺阶段。

14日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会竞委会成立大会在新安县举行，标志着四年一度的洛阳市运动会各项准备工作进入冲刺阶段。

据介绍，洛阳市第十五届运动会是洛阳市规模最大、规格最高的综合性体育赛事，承载着展示洛阳竞技水平、检验全民健身成效、选拔省运会后备人才的三重使命。从项目设置来看，今年的市运会在传统项目的基础上，新增了霹雳舞、跑酷等项目，与全运会、奥运会接轨。在群众体育项目的设置上，新增匹克球、啦啦操等项目，兼顾竞技项目的普及与全民健身习惯的培养，指导群众科学锻炼，拥抱健康生活。

按照计划，洛阳市十五运会将于今年下半年举行。目前，第一次报名工作已经完成，资格审查工作正在进行，赛事各项工作按照计划稳步推进。

本届市运会分青少年组、社会组、市直机关组三大组别共计49个项目。