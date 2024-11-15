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洛阳：强化外贸政策宣讲 护航企业“破浪出海”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 08:43
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　　近日，“河洛益企 政在行动”政策宣讲活动在偃师区举行，通过政策解读、案例分享，切实帮助企业精准把握外贸政策，提升应对国际市场变化能力。

　　“对企业境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证等费用，给予不超过70%的资金支持”……在活动现场，洛阳海关、市商务局、中国出口信用保险公司等单位有关负责人，围绕国际贸易形势、贸易出口政策、扩展国际贸易需要的注意事项等进行详细解读，同时对企业提出的个性化问题进行解答，进一步帮助企业理解政策重点、掌握政策操作，更加精准地参与竞争、赢得先机、抢占市场。

　　“这次宣讲活动解了我们的燃眉之急！”洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司负责人说，随着洛阳三轮摩托车企业纷纷开拓国际市场，不少同行在跨境贸易中遭遇发展瓶颈，对专业外贸知识和技能的需求越发迫切，“听完政策解读，我们对摩托车进出口申报规则，特别是归类、出口许可证办理、出口检验检疫等要求有了更清晰的认识，这为企业拓展海外市场增强了信心。”

　　市民营经济发展局相关负责人表示，下一步将持续加大惠企政策宣讲力度，会同相关部门抓好统筹落实，确保各项惠企政策真正惠及每一家企业，进一步助推全市民营经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 陈彦武 田米杰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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