加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班工作会议召开

昨日，我市召开加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班工作会议。市委常委、宣传部部长徐超文参加会议并讲话。

昨日，我市召开加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班工作会议。市委常委、宣传部部长徐超文参加会议并讲话。 昨日，我市召开加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班工作会议。市委常委、宣传部部长徐超文参加会议并讲话。 会议传达《加快推进二里头遗址考古保护利用和夏文化研究专班工作机制(2025年修订)》，各专项工作组分别汇报近年来相关工作进展情况和取得成效，围绕存在问题进行深入研究，谋划部署下一步重点工作。 徐超文强调，要提高政治站位，深入学习领会习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述和重要指示批示精神，深刻认识二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作的重要意义，以更高标准、更严要求推动各项工作再上新台阶。要明确工作重点，坚持保护第一，加强考古发掘，深化研究阐释，提升宣传质效，创新活化利用，做到以文塑旅、以旅彰文，让遗址保护成果更好惠及当地群众。要强化统筹协调，健全工作机制，细化工作举措，加大保障力度，扎实推动二里头遗址考古保护利用和夏文化研究工作不断取得新成效。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)