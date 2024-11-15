以法治护航民宿“诗意生长” 李保国到洛宁、栾川、汝阳调研

13日至昨日，市人大常委会主任李保国到洛宁县、栾川县、汝阳县调研“洛阳味道”打造及民宿业促进立法工作。

13日至昨日，市人大常委会主任李保国到洛宁县、栾川县、汝阳县调研“洛阳味道”打造及民宿业促进立法工作。

在洛宁县，李保国详细了解洛宁蒸肉、洛宁酸牛肉等特色名吃制作技艺、发展历史，实地察看部分精品民宿规划运营情况。在栾川县，李保国深入了解民宿业发展情况，并召开民宿业促进立法座谈会，广泛听取各方面意见建议。随后，李保国到汝阳县察看民宿集群、高端康养民宿建设运营情况，详细了解当地前坪鱼宴等“洛阳味道”打造情况。

李保国强调，要持续推进洛阳特色餐饮创新，深入学习借鉴外地先进经验，积极顺应餐饮需求变化，认真落实精心精细精准精致精美精彩“六精”要求，持续推进制作技艺创新和菜品研发，打造色、香、味、形俱全的“洛阳味道”代表性菜品，不断提升“天下黄河洛阳美”和“洛阳味道”知名度、美誉度。要以民宿产业赋能乡村振兴，充分发挥生态资源优势，结合乡村旅游发展，科学规划民宿布局，创新融入“黄河文化”“河洛文化”“牡丹元素”“洛阳味道”等，打造一批具有地域特色和文化内涵的精品民宿，建设民宿集群，创新发展模式，丰富民宿业态，打造文化IP，推动“民宿+”产业链协同发展，带动群众致富增收，助力乡村全面振兴。要高质量推进民宿业促进立法，坚持促进和规范并重，守牢安全卫生底线，紧紧围绕民宿规划、消费促进、安全监管、服务保障等重点，广泛收集意见建议，加快修改完善法规草案，破解民宿业共性难题，确保法规条款“接地气、可操作、有特色”，努力为我市新文旅产业发展提供坚实法治保障。

市人大常委会副主任李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)