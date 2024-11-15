古法工艺，让山村药香飘得更远

晨光初露时，栾川县陶湾镇伊滨村一处老屋升起袅袅炊烟。村民李忠献蹲在火灶前，将劈好的柴火放进灶膛。烧锅上摞着四层竹蒸笼和木桶，湿润的药香随着蒸汽弥散开来。一筐筐经过九蒸九晒的黄精形如果干、味道甘甜。

晨光初露时，栾川县陶湾镇伊滨村一处老屋升起袅袅炊烟。村民李忠献蹲在火灶前，将劈好的柴火放进灶膛。烧锅上摞着四层竹蒸笼和木桶，湿润的药香随着蒸汽弥散开来。一筐筐经过九蒸九晒的黄精形如果干、味道甘甜。

这种看似不起眼的产品远销上海、杭州等地，年产值30万元。

这背后是对九蒸九晒古法工艺的传承。李忠献介绍，这是一种传统中药炮制方法，每次蒸六个小时，蒸完晒干，反复九次。这样做能够改变药材性质，提升药效并降低副作用。

为提升产品竞争力，李忠献选择将九蒸九晒古法工艺作为突破口。从药材选取、蒸制工艺到蒸晒时间，李忠献都做了不少尝试，工艺逐渐成熟。

2022年，李忠献创办了加工厂，专门利用古法工艺研发、生产各类产品。

李忠献介绍，6斤到8斤鲜货才能炮制出1斤精品九制黄精，生产过程中还需要大量人工挑选分级、清洗修剪，天气不好时每批货要经历15天至30天的加工周期。在蒸制过程中，他坚持使用柴火、土灶、竹笼、木桶等古老器具，最大程度还原古法，保证药效。

见状，村里有不少村民参与黄精种植，全村黄精种植面积已有数十亩。黄精成为当地村民增收的新渠道。

投石入湖，泛起阵阵涟漪。李忠献还将古法工艺运用到黑芝麻丸、大枣等产品的生产，结合产品性质推出“三蒸三晒”“六蒸六晒”等工艺，更好满足市场需求。

目前，李忠献开发有九制黄精、黄精茶、九制黑芝麻丸、八珍丸、玉灵膏等产品。

受李忠献影响，儿子李争辉大学毕业后选择回村发展。“下一步，我们将在传承古法工艺的基础上，科学融入现代工艺，让古法工艺‘活’在当下、服务当代。”李忠献表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 梁卓 文/图)