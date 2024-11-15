开车如逛景区！中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2025年度美丽公路项目”评选结果，我市栾川县北部公路榜上有名。这条旅游公路的美丽“出圈”，受到自驾游爱好者的高度关注。

开车如逛景区！中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2025年度美丽公路项目”评选结果，我市栾川县北部公路榜上有名。这条旅游公路的美丽“出圈”，受到自驾游爱好者的高度关注。

车在画中行，人在景中游。这是旅游公路带给每个人的初体验。49.3公里长的栾川县北部公路，将重渡沟、竹海野生动物园等4A级景区，以及铁路小镇、大峡谷漂流等特色资源串珠成链，织就了一条连接诗与远方的景观长廊，带动沿线居民人均每年增收1.7万余元。这样的旅游公路，不仅是一条通向远方的路，还是一道连接山水、浸润文化的风景线，更是一条振兴乡村、带动发展的经济线。

交旅融合，让“远方”更近。公路对旅游的带动，不仅仅体现在快速连接旅游景点上，许多路段由于与旅游深度融合，精准对接了旅游需求，其本身也成了旅游景点，成为一个地方文旅的“出圈”密码。比如，全长561公里的独库公路，跨崇山沟壑、越深川峻岭，这条“一日游四季、十里不同天”的壮美公路，成为炙手可热的网红打卡地。再如，威海的“千里山海”自驾旅游公路，一路上碧海连着蓝天，景点连着景点，一年四季人流如织、车流不断……当旅游与公路深度融合，公路从旅游的连接线变成旅游的目的地，这是公路的华丽变身，也是旅游业的纵深拓展。

“公路+旅游”是牵手更是拥抱，因为交旅融合，不仅是公路相通、景区相连的牵手，更是深度融合、无缝对接的相拥。近年，我市打造“生态伏牛”“黄河古都”等一号旅游公路，旅游公路网络基本贯通全域，旅游成分的注入，让公路的服务功能与颜值品相有了质的提升。当然，建成高标准的旅游公路仍有很长的路要走。

最美的风景在路上，吸引游客走下去的永远是不同的风景。我们要加快升级旅游公路配套设施，打造更多让年轻人“有感觉、能打卡、愿传播”的场景，让“美丽公路+”以加速度向远而行，以路促旅、以路强农。(洛平)