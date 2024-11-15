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洛阳海纳检测：加大创新研发力度 一季度营收同比增长44%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 08:28
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　　近日，在位于涧西区火炬创新创业园内的洛阳海纳检测仪器有限公司研发中心，技术团队正加紧攻关全自动检测设备关键技术。

　　作为省级“专精特新”企业，该公司深耕化验室检测设备领域，持续加大创新研发力度，其自主研发的全自动称量仪成功解决了粉末助熔剂定量称取行业难题，全自动倒模熔样机性能达到国际先进水平并实现进口替代，产品广泛应用于钢铁、冶金、地矿等领域。今年一季度，该公司营收同比增长44%，出口额连续三年保持20%以上增速。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 刘岳纳 摄）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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