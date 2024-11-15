订单量同比增长300%！洛阳一企业在汽车“神经系统”上做微雕

仅凭30多名员工，便创下3000万元年产值！

仅凭30多名员工，便创下3000万元年产值！

日前，在位于洛龙区的电子信息科技产业社区内，洛阳在线赛思科技有限公司总经理王进彬俯身观察设备运行情况。只见剥线机刀片以0.01毫米的精度将线缆剥开，铜丝在灯光下泛着金红色的光泽，“汽车能否安全稳定运行，靠的正是这些‘金丝软甲’”。

王进彬口中的“金丝软甲”，其实是汽车内部的“神经系统”——汽车线束。从按喇叭、听音乐、用雨刷，到控制发动机、安全气囊，都需要这些密密麻麻的线束来供电和传输信号。从2015年创办之初，在线赛思便瞄准汽车线束加工设备领域，用10年时间把汽车线束这项“针线活”做到了极致。

全自动下线压接机是在线赛思的拳头产品，能够实现从送线、剥线到端子压接的全流程自动化运行。“其中，剥线环节对机器的精度要求极高。”王进彬介绍，剥线就像给电线“脱外套”——把包在铜丝外部的绝缘层剥掉一小截后，线束才能正常使用，“我们的设备能做到在不损伤铜丝的前提下，以0.01毫米的切割精度精准剥掉电线绝缘层，这相当于在厚度只有头发丝直径1/4的绝缘层上做‘微雕’”。

这样的极致追求源自商用车市场的严酷考验。王进彬说，与平时大家开的轿车不同，在线赛思的设备主要供应宇通、东风、陕汽等商用车制造商，用来生产卡车、客车所用线束，“这类车长期在复杂工况下行驶，需经受高温、严寒、雨雪等恶劣天气的考验，对线束的稳定性、防水性、防尘性要求极高”。

起初，在线赛思只是行业“追赶者”，深受生产效率低、产品不良率高等问题的困扰。为了改变这种局面，该公司持续加大研发投入力度，不断推动产品升级和技术创新。目前，该公司研发人员占总员工比例超1/3，年度研发费用占利润比例超1/3。“通过7年十代产品快速迭代，再配合自主研发的线束车间生产管理系统，我们最终形成了独特的竞争优势，赢得了市场的高度认可。”王进彬说。

如今，在线赛思的全自动下线压接机的单机产能已达每小时4500根，能够满足一辆汽车的控制线束需求，且每万根线束的不良品不超过6根，稳定性得到极大提升。

“把一米宽的市场挖到万米深，小企业也能闯出大天地。”王进彬说，今年以来，公司积极开拓海外市场，已经收到印度、越南、突尼斯等国的订单，1月至4月订单量同比增长300%，未来将持续深耕汽车线束加工设备领域，不断加大科技创新力度，努力让更多“洛阳智造”成为洛阳产业发展的亮眼名片。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张娅娣 文/图）