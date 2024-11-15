洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

订单量同比增长300%！洛阳一企业在汽车“神经系统”上做微雕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 08:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　仅凭30多名员工，便创下3000万元年产值！

　　日前，在位于洛龙区的电子信息科技产业社区内，洛阳在线赛思科技有限公司总经理王进彬俯身观察设备运行情况。只见剥线机刀片以0.01毫米的精度将线缆剥开，铜丝在灯光下泛着金红色的光泽，“汽车能否安全稳定运行，靠的正是这些‘金丝软甲’”。

　　王进彬口中的“金丝软甲”，其实是汽车内部的“神经系统”——汽车线束。从按喇叭、听音乐、用雨刷，到控制发动机、安全气囊，都需要这些密密麻麻的线束来供电和传输信号。从2015年创办之初，在线赛思便瞄准汽车线束加工设备领域，用10年时间把汽车线束这项“针线活”做到了极致。

　　全自动下线压接机是在线赛思的拳头产品，能够实现从送线、剥线到端子压接的全流程自动化运行。“其中，剥线环节对机器的精度要求极高。”王进彬介绍，剥线就像给电线“脱外套”——把包在铜丝外部的绝缘层剥掉一小截后，线束才能正常使用，“我们的设备能做到在不损伤铜丝的前提下，以0.01毫米的切割精度精准剥掉电线绝缘层，这相当于在厚度只有头发丝直径1/4的绝缘层上做‘微雕’”。

　　这样的极致追求源自商用车市场的严酷考验。王进彬说，与平时大家开的轿车不同，在线赛思的设备主要供应宇通、东风、陕汽等商用车制造商，用来生产卡车、客车所用线束，“这类车长期在复杂工况下行驶，需经受高温、严寒、雨雪等恶劣天气的考验，对线束的稳定性、防水性、防尘性要求极高”。

　　起初，在线赛思只是行业“追赶者”，深受生产效率低、产品不良率高等问题的困扰。为了改变这种局面，该公司持续加大研发投入力度，不断推动产品升级和技术创新。目前，该公司研发人员占总员工比例超1/3，年度研发费用占利润比例超1/3。“通过7年十代产品快速迭代，再配合自主研发的线束车间生产管理系统，我们最终形成了独特的竞争优势，赢得了市场的高度认可。”王进彬说。

　　如今，在线赛思的全自动下线压接机的单机产能已达每小时4500根，能够满足一辆汽车的控制线束需求，且每万根线束的不良品不超过6根，稳定性得到极大提升。

　　“把一米宽的市场挖到万米深，小企业也能闯出大天地。”王进彬说，今年以来，公司积极开拓海外市场，已经收到印度、越南、突尼斯等国的订单，1月至4月订单量同比增长300%，未来将持续深耕汽车线束加工设备领域，不断加大科技创新力度，努力让更多“洛阳智造”成为洛阳产业发展的亮眼名片。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张娅娣 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳光电产业提速！中航光电民机...
  • 启动桩基施工！洛阳华夏历史文明...
  • 事业单位联考5月18日开考！洛阳招...
  • 生产效率同比增长18.74%！中航光...
  • 涧西区华夏体育公园建成投用【组图】
  • 最高罚款30万元！洛阳市城管局发...
  • 自投罗网！一名外省逃犯到洛阳公...
  • 江凌与中信集团总经理张文武举行...
  • 凌波湖能否进行个人皮划艇运动？...
  • 洛龙区深入实施“以楼聚产” 推动...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605