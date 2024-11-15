洛阳已建成爱心妈妈驿站22个、家庭教育指导服务中心（站点）1846个

今日是国际家庭日。昨日，市妇联在西工区邻曲间公益文化服务中心举行活动，在该中心融入爱心妈妈驿站、家庭教育指导服务中心两个平台，进一步拓展我市家庭教育指导阵地。

今日是国际家庭日。昨日，市妇联在西工区邻曲间公益文化服务中心举行活动，在该中心融入爱心妈妈驿站、家庭教育指导服务中心两个平台，进一步拓展我市家庭教育指导阵地。 今日是国际家庭日。昨日，市妇联在西工区邻曲间公益文化服务中心举行活动，在该中心融入爱心妈妈驿站、家庭教育指导服务中心两个平台，进一步拓展我市家庭教育指导阵地。 邻曲间公益文化服务中心位于西工区金谷园街道健康西路社区邻里中心，以助力“建设美好未来社区”为目标，聚焦“一老一小一青壮”服务对象，开展社区团购、社区托育托管、社区大学、家庭教育等多元便民社区服务。 近年来，市妇联持续打造爱心妈妈驿站，为结对家庭搭建开展生活照料、亲情陪伴、家教指导、心理关爱的志愿服务平台。家庭教育指导服务中心则秉持科学育儿理念，重点开展专家讲堂、亲子实践、个案咨询等活动。截至目前，全市共有爱心妈妈驿站22个、家庭教育指导服务中心(站点)1846个。 此次爱心妈妈驿站与家庭教育指导服务中心在邻曲间公益文化服务中心同步启用，将进一步发挥基层阵地贴近群众、服务群众的优势作用，整合妇联、教育、民政等多方力量，引入社会组织和专业团队，让更多家庭都能在家门口找到“成长的课堂”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 尚海利)