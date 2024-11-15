洛阳开展今年第一轮行政执法专项监督行动

近日，我市开展2025年第一轮行政执法专项监督行动。 近日，我市开展2025年第一轮行政执法专项监督行动。 此次专项监督行动集中评查伊滨区“驻站式”监督抽取的涉企行政处罚卷宗，深挖涉企行政执法存在的问题。 行动中，我市司法行政部门组建4个评查组，对抽取的96本案卷进行“全面体检”，并邀请洛阳市特邀行政执法监督员全程参与监督。 各评查组对照《河南省行政执法案卷评查办法》《河南省行政处罚案卷评查标准》，从执法主体资格、证据链条完整性、法律适用准确性、程序合规性等方面严格评查，发现问题40余项。 市司法局有关负责人表示，案件评查不是“走过场”，而是要通过“放大镜”找问题、“手术刀”挖根源，下一步将对发现的问题逐项剖析、督促整改，以监督促进执法规范化建设持续提升。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)