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洛阳开展今年第一轮行政执法专项监督行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 08:21
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　　近日，我市开展2025年第一轮行政执法专项监督行动。

　　此次专项监督行动集中评查伊滨区“驻站式”监督抽取的涉企行政处罚卷宗，深挖涉企行政执法存在的问题。

　　行动中，我市司法行政部门组建4个评查组，对抽取的96本案卷进行“全面体检”，并邀请洛阳市特邀行政执法监督员全程参与监督。

　　各评查组对照《河南省行政执法案卷评查办法》《河南省行政处罚案卷评查标准》，从执法主体资格、证据链条完整性、法律适用准确性、程序合规性等方面严格评查，发现问题40余项。

　　市司法局有关负责人表示，案件评查不是“走过场”，而是要通过“放大镜”找问题、“手术刀”挖根源，下一步将对发现的问题逐项剖析、督促整改，以监督促进执法规范化建设持续提升。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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