昨日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委副书记、总经理张文武举行工作会谈，感谢中信集团长期以来对洛阳发展的关心支持。双方就深化拓展先进装备制造等领域合作进行了深入交流。

昨日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委副书记、总经理张文武举行工作会谈，感谢中信集团长期以来对洛阳发展的关心支持。双方就深化拓展先进装备制造等领域合作进行了深入交流。 江凌与中信集团总经理张文武举行工作会谈

王国权、张玉杰参加 昨日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委副书记、总经理张文武举行工作会谈，感谢中信集团长期以来对洛阳发展的关心支持。双方就深化拓展先进装备制造等领域合作进行了深入交流。 双方一致表示，中信重工是中信集团旗下根植红色基因的国家重型装备骨干企业，在波澜壮阔的奋斗历程中为国家改革发展和地方经济建设作出了重要贡献。近年来，企业坚定不移做强实业，加快推动传统优势产业提质增效，积极抢占人工智能等产业新赛道，展现出高质量发展的蓬勃活力和强劲动能。中信集团和洛阳市高度重视中信重工转型发展。双方将进一步深化合作、相向而行，发挥优势、整合资源，加快布局人工智能与机器人产业发展，同心协力支持中信重工做强做优做大；坚持创新引领发展，高水平共建智能矿山重型装备全国重点实验室等创新平台，完善人才政策，强化服务保障，着力推动科技创新与产业创新深度融合；深入挖掘红色资源价值，传承红色基因，赓续红色血脉，汲取奋进力量，致力打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。 中信集团党委委员、副总经理王国权，洛阳市领导张玉杰、王太钢等参加会谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)