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人文财经观察家秦朔：“洛阳是天造地设的最佳文旅场域”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.15 08:19
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　　秦朔，中国商业文明研究中心发起人、人文财经观察家、秦朔朋友圈新媒体平台发起人，曾任《南风窗》总编辑、《第一财经日报》总编辑、第一财经总经理，复旦大学新闻系学士，美国加州州立大学公共管理硕士，中山大学企业管理博士。

　　13日，人文财经观察家、秦朔朋友圈发起人秦朔来到洛阳龙门石窟、龙门古街、洛阳三彩艺术博物馆、应天门、洛阳博物馆、西工小街等地，调研文旅融合和产业发展。

　　一座洛阳城，半部华夏史。洛阳，这座十三朝古都，有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，是中国最古老的城市之一。通过实地参观，洛阳的厚重历史和城市旅游发展，让秦朔感触颇深。

　　“洛阳是天造地设的最佳文旅场域。这是我第一次到洛阳，参观之后，确实是非常受震撼，也很受触动。”秦朔说，洛阳不仅有非常好的自然风光，还有“五都荟洛”的大量历史文化遗存，体量特别大，内容也特别丰富，文旅这篇文章应该做好，而且也能够做好。

　　在龙门石窟，万佛洞的“最美观音”、宾阳北洞“比耶”大佛，奉先寺群雕和卢舍那大佛的神韵，这些社交媒体上的“网红”雕像，吸引秦朔长久驻足。他拿出手机，拍下卢舍那大佛等雕像，留作纪念。

　　在龙门古街，秦朔实地走访洛阳礼物、遇见洛阳、花筑奢·香山别院酒店等，获赠官方城市旅游指南——《洛书手册》，体验《风起洛阳》VR全感剧场，感受“IP+科技+文旅”的魅力。

　　来到洛阳三彩艺术博物馆，秦朔与馆长、中国工艺美术大师郭爱和进行了深入交流。郭爱和向秦朔介绍了三彩技艺的历史和发展状况，三彩釉画、三彩陶塑、三彩茶器、三彩环艺等，其中有不少作品融入了新理念、运用了新材料，赋予了中国传统陶瓷艺术新的灵感和生命力。

　　秦朔登上应天门，俯瞰隋唐洛阳城历史中轴线，南望洛河、新天津桥项目、天街、定鼎门、天阙(伊阙，即龙门)，北望天堂、玄武门，一眼千年回到盛唐。秦朔还参观了洛阳博物馆，前往西工小街感受洛YOUNG小店的活力。

　　“洛阳是国务院首批公布的国家历史文化名城，是华夏文明的重要发祥地、十三朝古都、丝绸之路的东方起点、隋唐大运河的中心、国家级河洛文化生态保护实验区。”秦朔表示，近年来，洛阳顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展特点，着力打造高品质古都文化体验区，做大做强城市旅游，加快建设全国沉浸式文旅目的地，目标明确，值得点赞。

　　“目前洛阳在文化、文旅、文创等方面已成为高地，未来要有世界级追求，成为业内的标杆。”秦朔建议，下一步，要积极推动更多优质资源与洛阳文旅建立链接，重现“万国来朝”的盛景，让更多游客尤其是年轻游客对洛阳心向往之，把洛阳厚重文化底蕴与现代消费需求相结合，形成闭环，并不断迭代升级、引领行业，洛阳的未来发展一定会更美好。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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