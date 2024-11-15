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动如参商（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.05.15 07:53
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　　“骨肉缘枝叶，结交亦相因。四海皆兄弟，谁为行路人。况我连枝树，与子同一身。昔为鸳与鸯，今为参(音同身)与辰……”这是南朝《文选》中收录的《诗四首》内容，说是苏武所作，人们一般用连理枝、鸳鸯形容夫妇，但在此处，连枝树与鸳鸯都用来比喻兄弟。这对儿兄弟昔日像鸳与鸯一样不分离，如今却如参与辰一样不相见。

　　参与辰即参星与辰星，参星酉时(晚五点至七点)出于西方，辰星卯时(早五点至七点)出于东方，彼此隔绝，永远不会同时出现。辰星也叫大辰、大火、商星，参辰也称参商。参商可比喻彼此对立，不和睦；亦可比喻亲友隔绝，不能相见。如果两个人意见相左，就是“意见参商”。

　　关于参星与商星传说的最早记录出自《左传·昭公元年》，说是高辛氏有两个儿子，大的叫阏(音同饿)伯，小的叫实沈(音同陈)。他们住在深林里，互不相容，天天大动干戈，互相攻打。尧帝看不下去，就把阏伯迁到商丘，以大火星来确定时节，商朝沿用这种方法，因此大火星就成了商星。实沈则被迁到大夏，用参星来确定时节，唐国人沿用了这种方法，以事奉夏、商两朝。从此，兄弟二人各居一方，永不能相见，这便是“兄弟参商”。

　　参商、参辰开始比喻兄弟，后来也用于比喻夫妻，如三国魏曹植《种葛篇》曰：“昔为同池鱼，今为商与参”；魏晋傅玄《饮马长城窟行》曰：“既觉寂无见，旷如参与商”；东汉徐干《室思》曰：“故如比目鱼，今隔如参辰”。

　　公元758年夏，杜甫被贬为华州司功参军。这年冬天，得知唐军已收复洛阳，杜甫便急切地踏上了归乡之路。他在土娄旧庄一住数月，直到次年暮春才动身返回华州。途中，他拜访了少时挚友卫八处士，两人二十年未见，当年的小伙儿如今已是儿女成行，杜甫不禁作《赠卫八处士》感慨：“人生不相见，动如参与商。”咱俩就像天上的参星与商星，见个面可真不容易啊！说到这里，你想起了谁？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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