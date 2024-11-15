杨大眼的传奇人生（北魏传奇）

最近，洛阳博物馆彩绘陶“牵手女俑”火爆出圈，游客排队与“北魏小姐妹”合影。这对陶俑出土于北魏杨机墓，而杨机书写历史之处正是汉魏洛阳城。

编者按

最近，洛阳博物馆彩绘陶“牵手女俑”火爆出圈，游客排队与“北魏小姐妹”合影。这对陶俑出土于北魏杨机墓，而杨机书写历史之处正是汉魏洛阳城。这里涌现过数不清的传奇人物及风云事件，即日起本报推出“北魏传奇”系列，待汉魏洛阳故城遗址博物馆开馆后，咱们带着故事去参观。

学书法、尤其是习魏碑的人，都知道杨大眼，龙门石窟古阳洞有《杨大眼造像记》，多少人无数次临摹他的名字。研究中国古代体育运动的人也知道杨大眼，他可谓北魏“百米飞人”。不过，杨大眼的“主业”无关书法与赛跑，他是北魏名将，与南朝齐、梁作战，勇冠六军。

跑步健将，勇冠六军

杨大眼如果参加奥运会短跑比赛，很可能是世界冠军。他之所以有机会跟随魏孝文帝南下征战，就是因为跑得极快。

杨大眼出生于一个显赫的家族。据《魏书》记载，他是武都(今甘肃武都东南)人，他的祖父杨难当是武都氐(音同低)族首领。他少时就显出极大的胆量和勇气，而且“跳走如飞”。可惜侧室生的娃儿不招人待见，他自小就“颇有饥寒之切”。后来，他迁居北魏都城洛阳，在这里迎来了人生的转折点。

太和年间，孝文帝欲南伐，命尚书李冲选拔人才。杨大眼毛遂自荐，李冲见他没啥名气，当场拒绝。他便对李冲说：“尚书您不了解我，且让我为您露一手！”接着，他拿出三丈长绳，往发髻上一系，便拔腿狂奔，只见“绳直如矢，马驰不及”，在场的人莫不惊呼。李冲也看呆了：“自千载以来，未有逸才若此者也！”

北魏时期，三丈大概是如今的8米，将8米长的绳子系在头上往前跑，能让绳子像箭一样直，这速度，参加奥运会百米赛跑，说不定也能拿金牌！

杨大眼一“跑”惊人，被李冲任命为军主，很快升为统军，跟随孝文帝南下征伐，“征宛、叶、穰、邓、九江、钟离之间……勇冠六军”。

眼大如轮？目不识丁！

杨大眼不光跑得快，还擅长骑马驾车，他身穿铠甲来回奔逐的样子雄伟挺拔，被人称道。他爱兵如子，身先士卒，英勇无畏，所向披靡。南朝将领都怕他，还没渡江就开始腿软。南朝百姓吓唬小孩儿都说：“别哭了，再哭杨大眼就来了！”

杨大眼任荆州刺史时，为震慑群蛮，让士兵张弓射草人，并召来许多蛮人首领对他们说：“你们若敢做贼，下场就跟这些草人一样。”他还亲手擒获一只危害百姓的老虎，将虎头挂于闹市。“杨公恶人”的名声传开来，群蛮再不敢为非作歹。

当然，杨大眼最大的名声还是“大眼”。南齐尚书左仆射王奂的儿子王秉归魏做官，对杨大眼说：“我在南方听闻你的大名，以为你眼如车轮。如今见到本人，原来跟常人差不离。”杨大眼说：“两军对阵，我只要怒目圆睁，就能把对方吓破胆，何必非要眼大如轮？”

这么一双厉害的眼睛，对着书本就不中用了，因为杨大眼几乎目不识丁！他虽不识字，但总让别人读书，自己坐着听，将听到的全记住。每每要写军旅文书，他就口授，让人代笔。

一次凯旋经过伊阙，杨大眼看到古阳洞中的大佛，感念孝文帝的知遇之恩，不由得潸然泪下，于是发愿开龛造像，这便有了如今的“龙门二十品”之一《杨大眼造像记》。

纪念先皇的同时，他也有意为自己勒石记功，其中称他“禀英奇于弱年，挺超群于始冠……震英勇则九宇咸骇，存侍纳则朝野必附”。这段自我表扬的文字，想必也是他口授的吧？

三杨叛逃，南北两说

作为北朝大将，杨大眼一生与南朝势不两立，他绝对想不到，自己死后，三个儿子竟背着他的尸体，投奔了南朝。

杨大眼和原配潘氏生了三个儿子，老大杨甑生，老二杨领军，老三杨征南，都很有父亲的风范。

这个潘氏不简单，她擅长骑射，曾只身前往军营看望夫君杨大眼。每每攻阵或游猎，杨大眼都会让潘氏身着戎装与他同行，或并肩鏖战沙场，或齐驱林壑之间。回到营地，夫妇一起坐于大帐之下，面对众多幕僚牙将，潘氏谈笑自如。杨大眼常开玩笑指着潘氏对人说：“此潘将军也。”

有一次，杨大眼兵败被贬外地，潘氏留在洛阳，大概做了些见不得人的事。后来夫妻团聚，杨大眼侧室所生女儿的丈夫赵延宝背地里向岳父说起潘氏不贞，杨大眼一怒之下杀了潘氏，另娶元氏。

杨大眼死后，杨甑生带着两个弟弟向元氏讨要父亲的印信，当时元氏已有身孕，便指着自己的肚子说：“爵禄当由我儿继承，汝等休想。”杨甑生听罢愤怒万分。很快，元氏带人护送杨大眼灵柩回洛，三兄弟趁夜开棺欲抢遗体。赵延宝出来阻拦，被杨征南射杀。元氏跳河逃跑，杨征南搭箭弯弓，却被兄长拦住：“天下岂有害母之人。”最终，三兄弟带着杨大眼的遗体，骑马奔往襄阳，投奔南梁萧衍。不过，《南史》对此另有说法，咱们下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）