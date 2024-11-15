洛阳市召开安全生产隐患“大排查”三年行动推进会

按照市委部署安排，14日，我市召开安全生产隐患“大排查”三年行动推进会，总结“大排查”工作阶段性成效，精准剖析安全监管短板弱项，对全市安全生产隐患“大排查”进行再部署、再安排。市长张玉杰参加会议并讲话。

我市召开安全生产隐患“大排查”三年行动推进会

张玉杰讲话

按照市委部署安排，14日，我市召开安全生产隐患“大排查”三年行动推进会，总结“大排查”工作阶段性成效，精准剖析安全监管短板弱项，对全市安全生产隐患“大排查”进行再部署、再安排。市长张玉杰参加会议并讲话。

会议指出，我市启动安全生产隐患“大排查”一个月以来，各级各单位高度重视、迅速行动，组建专班高位推动，条块结合统筹联动，各级领导干部带头分包网格、明察暗访，网格员深入一线、照单排查，找出了很多问题隐患，建立了整改清单台账，形成了好的经验做法，推动“大排查”工作取得初步成效。

会议强调，各级各部门要真正绷紧安全生产这根弦，树牢“一失万无”的底线思维，拿出“万无一失”的坚决态度，一级带着一级干，一锤接着一锤敲，精准传导压力，形成上下合力，真正把“大排查”扛在肩上、抓在手上、落在行动上，更好统筹发展“第一要务”与安全“头等大事”。要真正抓实“网格化”排查，按照“全覆盖”“全排查”“真排查”要求，全方位、无死角划分网格，拉网式、起底式走访摸排，谁排查谁签字、谁审核谁签字，形成清单事项、登记台账，坚决杜绝走形式、走过场的“纸面排查”。要真正落实“把隐患当事故”的理念，坚持“四不放过”原则，紧盯问题抓整改，对照清单抓追责，硬起手腕抓惩戒，着力推动问题隐患精准化治理、常态化监管，确保重大问题隐患动态“清零”，提升本质安全水平。要真正扛稳扛牢安全生产责任，严格落实“三管三必须”，主要领导要率先垂范、真督实查，各部门要将安全生产工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，举一反三抓实问题整改，标本兼治健全长效机制，发动群众参与安全生产监督，全力确保安全生产形势持续稳定向好。

会议以视频形式召开，传达了全省安全生产情况，通报了全市安全生产隐患“大排查”工作开展情况，部分县区和企业作了表态发言。

潘开名等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)