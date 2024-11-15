生产效率同比增长18.74%！中航光电“智造”提速

智能设备“针尖上起舞”，在0.5毫米微小间隙内完成自动注胶吸胶；先进生产节拍铿锵，平均每分钟就有450个定位弹簧完成装配、27件注胶吸胶产品成功下线……

智能设备“针尖上起舞”，在0.5毫米微小间隙内完成自动注胶吸胶；先进生产节拍铿锵，平均每分钟就有450个定位弹簧完成装配、27件注胶吸胶产品成功下线……

近日，走进中航光电科技股份有限公司制造一部车间，产线满负荷运转，员工有序忙碌，扑面而来的是热火朝天的生产浪潮，处处一片智能制造的先进画面。

曾获得省级智能化车间、工信部智能制造优秀场景、航空工业管理创新成果一等奖等荣誉的制造一部，向来是中航光电实施智能化改造和生产攻坚的重要部门。

今年以来，得益于企业创新突破和市场稳步增长，订单纷至沓来，当前生产排期已延至下半年。生产任务重、交付周期紧，如何高效完成订单交付，通过与时间赛跑，实现“智造”再提速，成为制造一部“幸福的烦恼”。

兵马未动，粮草先行，对物料的精细化处理成为首要处理问题。

为此，中航光电制造一部科学规划生产计划，实施“合批分交”策略，对计划下达明细进行归类分析，梳理出不同物料的计划需求趋势，合批下达计划，不仅缩短交付周期，还减少因备料带来的呆滞库存，提高零件周转，从而推动整个供应链条的效率提升和快速反应。

由“大”变“小”也是“关键一招”。

借助APS排产系统，制造一部积极开展装配订单切换研究，将大切换改为小切换，减少了在生产过程中不同型号订单切换导致的动作浪费，缩短换型时间，从而提高装配人员动作连贯性，提高生产效率。试运行后班组生产效率提升25%。

针对此前实施智能化改造存在的部分瓶颈工序，制造一部还推出了“三平衡”策略，即通过提高区平衡率、序平衡率、线平衡率，优化人员、设备等资源配置。

与此同时，为进一步使员工的智慧转化为实实在在的生产效能，制造一部持续深化员工合理化建议的实施，充分激发奋斗者的创新活力，对员工提出的疑难系统问题，主管领导牵头解决，驱动服务转型与效率升级，力保二季度产能大幅跃升。

创新的汗水没有白费。数据显示，截至4月底，中航光电制造一部效率同比提升18.74%，一系列的创新举措描绘出一幅二季度“创新突围、保交付”的攻坚图景。

“当前通过积极探索提能增效方法，我们围绕智能化生产实现了稳定提速，对高质量完成‘十四五’收官目标很有信心！”中航光电制造一部相关负责人表示。

如今，该部门实施的产能攻坚仍在持续发力。以制造一部为代表，中航光电将继续推进创新管理与高效生产深度融合，在保障订单高质量交付的同时，为“十五五”规划开局积蓄强劲动能，向着高质量发展目标稳步前进。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 白青秀）