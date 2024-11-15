洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

生产效率同比增长18.74%！中航光电“智造”提速
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.14 23:05
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　智能设备“针尖上起舞”，在0.5毫米微小间隙内完成自动注胶吸胶；先进生产节拍铿锵，平均每分钟就有450个定位弹簧完成装配、27件注胶吸胶产品成功下线……

　　近日，走进中航光电科技股份有限公司制造一部车间，产线满负荷运转，员工有序忙碌，扑面而来的是热火朝天的生产浪潮，处处一片智能制造的先进画面。

　　曾获得省级智能化车间、工信部智能制造优秀场景、航空工业管理创新成果一等奖等荣誉的制造一部，向来是中航光电实施智能化改造和生产攻坚的重要部门。

　　今年以来，得益于企业创新突破和市场稳步增长，订单纷至沓来，当前生产排期已延至下半年。生产任务重、交付周期紧，如何高效完成订单交付，通过与时间赛跑，实现“智造”再提速，成为制造一部“幸福的烦恼”。

　　兵马未动，粮草先行，对物料的精细化处理成为首要处理问题。

　　为此，中航光电制造一部科学规划生产计划，实施“合批分交”策略，对计划下达明细进行归类分析，梳理出不同物料的计划需求趋势，合批下达计划，不仅缩短交付周期，还减少因备料带来的呆滞库存，提高零件周转，从而推动整个供应链条的效率提升和快速反应。

　　由“大”变“小”也是“关键一招”。

　　借助APS排产系统，制造一部积极开展装配订单切换研究，将大切换改为小切换，减少了在生产过程中不同型号订单切换导致的动作浪费，缩短换型时间，从而提高装配人员动作连贯性，提高生产效率。试运行后班组生产效率提升25%。

　　针对此前实施智能化改造存在的部分瓶颈工序，制造一部还推出了“三平衡”策略，即通过提高区平衡率、序平衡率、线平衡率，优化人员、设备等资源配置。

　　与此同时，为进一步使员工的智慧转化为实实在在的生产效能，制造一部持续深化员工合理化建议的实施，充分激发奋斗者的创新活力，对员工提出的疑难系统问题，主管领导牵头解决，驱动服务转型与效率升级，力保二季度产能大幅跃升。

　　创新的汗水没有白费。数据显示，截至4月底，中航光电制造一部效率同比提升18.74%，一系列的创新举措描绘出一幅二季度“创新突围、保交付”的攻坚图景。

　　“当前通过积极探索提能增效方法，我们围绕智能化生产实现了稳定提速，对高质量完成‘十四五’收官目标很有信心！”中航光电制造一部相关负责人表示。

　　如今，该部门实施的产能攻坚仍在持续发力。以制造一部为代表，中航光电将继续推进创新管理与高效生产深度融合，在保障订单高质量交付的同时，为“十五五”规划开局积蓄强劲动能，向着高质量发展目标稳步前进。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 白青秀）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到伊滨区调研
  • 超级充电宝建设跑出“加速度”！...
  • 瀍河区旭升社区五期安置房项目加...
  • 启动桩基施工！洛阳华夏历史文明...
  • 事业单位联考5月18日开考！洛阳招...
  • 明康药业现代医药物流中心项目一...
  • 洛阳光电产业提速！中航光电民机...
  • 全省高校残疾大学生就业双选会在...
  • 凌波湖能否进行个人皮划艇运动？...
  • 衣冠南渡与北归
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605