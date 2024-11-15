最高罚款30万元！洛阳市城管局发布重要提醒

严禁向排水设施非法倾倒餐厨废弃物，否则可能面临最高30万元罚款！14日，洛阳市城市管理局发布重要提醒，要求沿街餐饮商户规范处置餐厨垃圾，保障公众健康及城市排水系统正常运转。

严禁向排水设施非法倾倒餐厨废弃物，否则可能面临最高30万元罚款！

14日，洛阳市城市管理局发布重要提醒，要求沿街餐饮商户规范处置餐厨垃圾，保障公众健康及城市排水系统正常运转。

城市污水管网就像人体静脉一样，默默承担着净化环境的重任，它们日夜运转，将生活污水输送至处理厂，过滤杂质、降解污染物，最终让清水回归自然。然而，这一关键“生命通道”正面临着餐厨垃圾非法倾倒的严峻挑战。

“近期我们在排查当中发现，有部分餐饮商户及居民违规将泔水、餐厨垃圾倒入雨水篦子，导致管道堵塞、污水横流，引发环境污染和公共安全隐患。尤其汛期将至，违规排放餐厨垃圾会导致汛期排水速度大幅下降，直接威胁城市防汛安全。”洛阳市城市管理局有关负责人说。