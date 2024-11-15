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洛阳将开展2025年度“走读洛城”思政课创新活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.14 23:03
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　　14日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，洛阳即将开展2025年度“走读洛城”思政课创新活动，组织驻洛高校青年学子走进产业园区、科创高地、乡村一线等实践场地，在沉浸式体验中读懂中国道路、感知时代使命。

　　“走读洛城”思政课创新活动主要面向驻洛高校青年大学生、年轻思政课教师等群体，以《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程内容为基础，围绕学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、基层治理、高端科创、新文旅等主题，开展“小切口”观察，通过“师生看变化、干部解政策、专家讲理论、学生谈感悟”联动教学，推动思政“小课堂”和社会“大课堂”深度融通，持续增强思政教育的时代穿透力、实践说服力和情感感召力。

　　2025年度“走读洛城”思政课创新活动计划开展9期，将陆续组织河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院、河南林业职业学院、洛阳文化旅游职业学院等高校青年学子走进洛阳各县区，结合所学专业实地感受洛阳经济社会发展成效，不断增强对洛阳的归属感，吸引更多青年为现代化洛阳建设贡献智慧与力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 巴丽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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