洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

共话文旅新未来！栾川县文化旅游产业资源对接大会即将启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.14 21:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　5月15日至16日，由河南省文化和旅游厅指导，洛阳市文化广电和旅游局、栾川县人民政府主办，栾川县文化广电和旅游局承办的2025年栾川县文化旅游产业资源对接大会将在栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心举行。

　　优势资源亮相 彰显文旅产业新成果

　　以“老君山下游栾川”为主题，大会旨在充分发挥老君山景区示范带动作用，聚焦行业痛点与机遇，为文旅从业者搭建交流合作平台，强化文化赋能效应，从而进一步促进栾川文旅产业高质量发展，激发乡村全面振兴新活力。

　　对于栾川文旅而言，本次大会是展示栾川优势资源与文旅产业成果的重要窗口。活动首日，大会欢迎仪式暨鸾州渡项目招商签约活动将如期举行。届时，地标景观将首次亮相，一批商业品牌将签约进驻，为栾川文旅产业集群化发展奠定坚实基础、描绘全新蓝图。

　　活动次日，文旅服务、文创、旅游科技企业将集中展示前沿产品与创新成果，栾川印象、栾川礼物、鸾咖啡等极具当地特色的品牌产品也将同步展出。

　　剖析市场趋势 搭建产业合作新桥梁

　　对于文旅从业者来说，本次大会同样是一个学习干货、洞察趋势、链接资源的绝佳机会。

　　文旅行业“最强大脑”将齐聚大会，带来创意演讲，内容涵盖最新旅游发展趋势、文旅数据报告解读、文旅商业品牌探索、千亿级文旅宝藏资源挖掘以及民宿经济的未来展望等，全方位、多角度为参会者呈现行业发展的风向标。

　　聚焦数字化营销，大会将邀请携程、美团、小红书等平台的官方团队现场授课，分享文旅平台运营密码，帮助运营者精准把握文旅新媒体平台规律，切实提升自身营销技能。

　　此外，近百家文旅投资商、装备供应商、头部媒体、互联网平台将齐聚现场，与栾川本地优质文旅资源深度对接，为资源转化为项目、项目发展成产业提供强大助力。同时，相关人员将深入乡镇、景区以及各类文旅项目实地考察，更加全面、深入地了解栾川文旅产业实际情况。

　　5月15日至16日，让我们相聚栾川，共同探索产业发展新机遇，见证栾川文旅开启新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 实习记者 张磊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到伊滨区调研
  • 洛阳优化经济适用住房认购条件
  • 超级充电宝建设跑出“加速度”！...
  • 晴热模式开启！洛阳局地最高气温...
  • 瀍河区旭升社区五期安置房项目加...
  • 启动桩基施工！洛阳华夏历史文明...
  • 洛阳15日入汛 这份暴雨灾害防范“...
  • 洛阳考古人员将赴乌兹别克斯坦执...
  • 明康药业现代医药物流中心项目一...
  • 事业单位联考5月18日开考！洛阳招...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605