共话文旅新未来！栾川县文化旅游产业资源对接大会即将启幕

5月15日至16日，由河南省文化和旅游厅指导，洛阳市文化广电和旅游局、栾川县人民政府主办，栾川县文化广电和旅游局承办的2025年栾川县文化旅游产业资源对接大会将在栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心举行。

5月15日至16日，由河南省文化和旅游厅指导，洛阳市文化广电和旅游局、栾川县人民政府主办，栾川县文化广电和旅游局承办的2025年栾川县文化旅游产业资源对接大会将在栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心举行。

优势资源亮相 彰显文旅产业新成果

以“老君山下游栾川”为主题，大会旨在充分发挥老君山景区示范带动作用，聚焦行业痛点与机遇，为文旅从业者搭建交流合作平台，强化文化赋能效应，从而进一步促进栾川文旅产业高质量发展，激发乡村全面振兴新活力。

对于栾川文旅而言，本次大会是展示栾川优势资源与文旅产业成果的重要窗口。活动首日，大会欢迎仪式暨鸾州渡项目招商签约活动将如期举行。届时，地标景观将首次亮相，一批商业品牌将签约进驻，为栾川文旅产业集群化发展奠定坚实基础、描绘全新蓝图。

活动次日，文旅服务、文创、旅游科技企业将集中展示前沿产品与创新成果，栾川印象、栾川礼物、鸾咖啡等极具当地特色的品牌产品也将同步展出。

剖析市场趋势 搭建产业合作新桥梁

对于文旅从业者来说，本次大会同样是一个学习干货、洞察趋势、链接资源的绝佳机会。

文旅行业“最强大脑”将齐聚大会，带来创意演讲，内容涵盖最新旅游发展趋势、文旅数据报告解读、文旅商业品牌探索、千亿级文旅宝藏资源挖掘以及民宿经济的未来展望等，全方位、多角度为参会者呈现行业发展的风向标。

聚焦数字化营销，大会将邀请携程、美团、小红书等平台的官方团队现场授课，分享文旅平台运营密码，帮助运营者精准把握文旅新媒体平台规律，切实提升自身营销技能。

此外，近百家文旅投资商、装备供应商、头部媒体、互联网平台将齐聚现场，与栾川本地优质文旅资源深度对接，为资源转化为项目、项目发展成产业提供强大助力。同时，相关人员将深入乡镇、景区以及各类文旅项目实地考察，更加全面、深入地了解栾川文旅产业实际情况。

5月15日至16日，让我们相聚栾川，共同探索产业发展新机遇，见证栾川文旅开启新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 实习记者 张磊)