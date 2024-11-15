局地气温40℃以上！河南省发布小麦干热风灾害风险预警

天气晴热，河南省气象局、河南省农业农村厅5月13日继续发布小麦干热风灾害风险预警：预计5月16日至19日，全省大部将出现阶段性35℃以上晴热高温天气，局部38℃～40℃。

天气晴热，河南省气象局、河南省农业农村厅5月13日继续发布小麦干热风灾害风险预警：预计5月16日至19日，全省大部将出现阶段性35℃以上晴热高温天气，局部38℃～40℃。 天气晴热，河南省气象局、河南省农业农村厅5月13日继续发布小麦干热风灾害风险预警：预计5月16日至19日，全省大部将出现阶段性35℃以上晴热高温天气，局部38℃～40℃。 其中，16日河南省北中部、17日至18日黄淮之间大部、19日河南省西部南部部分县市干热风灾害风险将达到中度以上；17日至19日洛阳、郑州、平顶山大部、南阳中北部等地为干热风灾害高风险区。 干热风将影响小麦正常灌浆，建议加强防范。 防御措施： 做好“一喷三防”。合理选用和科学配方杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥等，混合喷洒，防病虫、防干热风、防早衰，缓解干热风叠加病虫危害。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好。地面受暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。 具体预报如下： 今天夜里：多云转晴天。 15日(周四)：晴天转多云，南部局部地区有阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风3级左右，气温19℃～33℃。 16日(周五)：晴天间多云，偏西风2级～3级逐渐增大至4级左右，气温20℃～38℃。 17日(周六)：晴天到多云，西北风4级左右，气温23℃～32℃。 18日(周日)：多云转晴天，偏南风3级～4级，气温17℃～36℃。 19日(周一)：晴天间多云，气温22℃～39℃。 20日(周二)：晴天到多云，气温24℃～38℃。 21日(周三)：多云间晴天，气温25℃～38℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）