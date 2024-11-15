洛龙区深入实施“以楼聚产” 推动楼宇经济提质增效

政务服务、业务咨询……走进洛阳市洛龙区863创智广场的楼宇服务站，各项功能一应俱全，可为入驻楼宇的企业提供便捷服务。

政务服务、业务咨询……走进洛阳市洛龙区863创智广场的楼宇服务站，各项功能一应俱全，可为入驻楼宇的企业提供便捷服务。

去年，洛龙区正大CPL及东区7号楼、863创智广场、恒生科技园、炎黄科技园等商务楼宇，设立集物业、商务、行政、党建服务等4个主要功能于一体的楼宇服务站，旨在为楼宇内各企业提供贴身式、上门式服务，提升企业办事效率、降低办事成本。

服务从“窗口”来到“楼门口”，楼宇服务站的建成投用是洛龙区大力发展楼宇经济的一个缩影。

当下，以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，主打集约型、高密度发展的楼宇经济正成为城市经济发展的突破口。近年，洛龙区按照开元大道沿线发展轴、环开元湖周边核心、洛阳经开区东西片区“一轴一核两翼”规划建设楼宇经济集聚区，深入实施“以楼聚产”，大力发展以企业总部、电商为代表的平台经济，推动楼宇经济提质增效。

洛龙区成立楼宇经济工作专班，出台楼宇经济实施方案，推出支持楼宇经济发展的创新举措，建立起区级领导分包、楼宇例会、信息共享等机制，从体制机制方面为推动楼宇经济发展做好保障。

为进一步摸清全区楼宇底数，洛龙区楼宇经济工作专班联合各街道，全面摸清各楼宇入驻企业情况、业态特色、就业情况、纳税情况以及楼宇运营情况、闲置情况、招商措施，建立全区楼宇信息库，实现各楼宇信息快速查询、及时更新。截至目前，洛龙区共有商务楼宇20余栋，总面积155.73万平方米。

“上下楼就是上下游，楼宇内就有产业链。”洛龙区正大CPL以总部经济以及金融类企业为主，目前共进驻嗨团、朝霞文化、松仁贤商贸等总部企业以及金融、类金融、金融服务类企业共计50余家。

“楼宇为企业提供的不仅是办公场地，还帮助企业进行产业链的上下游对接，帮助企业扩大‘朋友圈’。”洛龙区楼宇经济工作专班相关负责人介绍，洛龙区注重楼宇内同类业态的相对集聚，谋划知识产权、金融、文旅文创、建筑、大数据、电子商务、人力资源7大类特色楼宇，加快推进央企总部和二级、三级子公司落户，引导龙头企业上下游及配套企业在同一楼宇集聚。

洛龙区还根据各楼宇特点，编印《洛龙区闲置楼宇招商手册》《洛龙区重点商务楼宇推介》，自去年以来新引进服务咨询及代理、文化传媒、软件开发及游戏服务、高端酒店等业态167个，盘活楼宇面积17.3万平方米，楼宇闲置率由14.8%降至9.1%。

截至目前，洛龙区已引进美团功能性区域总部等总部企业22家，培育以电子商务为主的平台经济相关企业5000余家，打造泉舜186等5栋税收超亿元楼宇，中浩德电商产业园、863创智广场等5个楼宇被评为省级电子商务示范园区。

洛龙区楼宇经济工作专班相关负责人表示，该区将继续以楼宇企业需求为导向，畅通服务渠道，创新服务举措，强化楼宇招商，营造一流楼宇营商环境，助力楼宇经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 戴谦 李利彦）