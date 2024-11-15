洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

自投罗网！一名外省逃犯到洛阳公安窗口办证当场被擒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.14 17:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　13日，一名外省网上逃犯到洛阳市一出入境窗口办理业务时被民警识破。民辅警默契配合，成功将其抓获。

　　当日9时许，一名男子神色匆匆地来到洛阳市涧西(自贸区)政务服务大厅出入境窗口，称要领取护照。窗口辅警陈淑娜在核实相关信息时，发现这名男子竟是网上在逃人员李某。陈淑娜不动声色，沉着冷静叫来了民警高明月核实材料，眼神暗示这名男子有问题。

　　“电脑卡顿，请您稍等一会儿。”看着大厅内熙攘的办事群众，贸然行动可能造成群众惊慌，于是，高明月一边稳住该男子，一边迅速通过微信向上级汇报，请求增援。

　　为不打草惊蛇，在等待增援警力的过程中，民警继续在窗口“维修”电脑，并为其讲解办理业务事项，耐心稳住李某。几分钟后，瀛洲派出所民警赶到现场，当场将其抓获。

　　经查，李某因涉嫌帮信罪被安徽宿州警方上网追逃。目前，案件正在进一步侦办中。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到伊滨区调研
  • 洛阳优化经济适用住房认购条件
  • 超级充电宝建设跑出“加速度”！...
  • 晴热模式开启！洛阳局地最高气温...
  • 瀍河区旭升社区五期安置房项目加...
  • 启动桩基施工！洛阳华夏历史文明...
  • 洛阳15日入汛 这份暴雨灾害防范“...
  • 洛阳考古人员将赴乌兹别克斯坦执...
  • 明康药业现代医药物流中心项目一...
  • 事业单位联考5月18日开考！洛阳招...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605