自投罗网！一名外省逃犯到洛阳公安窗口办证当场被擒

13日，一名外省网上逃犯到洛阳市一出入境窗口办理业务时被民警识破。民辅警默契配合，成功将其抓获。

13日，一名外省网上逃犯到洛阳市一出入境窗口办理业务时被民警识破。民辅警默契配合，成功将其抓获。

当日9时许，一名男子神色匆匆地来到洛阳市涧西(自贸区)政务服务大厅出入境窗口，称要领取护照。窗口辅警陈淑娜在核实相关信息时，发现这名男子竟是网上在逃人员李某。陈淑娜不动声色，沉着冷静叫来了民警高明月核实材料，眼神暗示这名男子有问题。

“电脑卡顿，请您稍等一会儿。”看着大厅内熙攘的办事群众，贸然行动可能造成群众惊慌，于是，高明月一边稳住该男子，一边迅速通过微信向上级汇报，请求增援。

为不打草惊蛇，在等待增援警力的过程中，民警继续在窗口“维修”电脑，并为其讲解办理业务事项，耐心稳住李某。几分钟后，瀛洲派出所民警赶到现场，当场将其抓获。

经查，李某因涉嫌帮信罪被安徽宿州警方上网追逃。目前，案件正在进一步侦办中。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健 文/图）