洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

西工区一小区居民楼蚂蚁成灾 专业人士支招清除
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.14 17:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，西工区山水佳境小区9号楼蚂蚁成灾，不少业主家里遭到蚂蚁侵扰，严重影响其正常生活。13日，记者对此进行了采访。

　　居民家里进蚂蚁，除蚁却无法根治

　　刘女士是山水佳境小区9号楼业主，家住31楼。她说，蚁害已持续3年，起初家里出现的蚂蚁不多，从去年开始呈爆发态势，到处都是蚂蚁。现在天热了，家里蚂蚁又多了起来。

　　记者在刘女士家中看到，在厨房、卫生间等处区域，均有蚂蚁活动，尤其是橱柜、冰箱附近较多。这些蚂蚁体型较小，呈红黄色。

　　“我购买了药物对蚂蚁进行了消杀，前段时间更多。”刘女士无奈地说，之前，他家的沙发上、饮水机里到处都是蚂蚁，晚上睡觉时蚂蚁会爬进孩子的耳朵里。他们买过各种消灭蚂蚁的药，但治标不治本。

　　记者又走访了其他一些主业，大家都表示，曾想尽方法除蚁，但效果不明显。家住29楼的张女士说，去年10月，她家蚂蚁泛滥，在地上放一块糖，很快上面全是密密麻麻的蚂蚁。他们向小区物业公司反映，工作人员找来专业的除虫公司对公共区域展开消杀，情况有所好转，不过现在又有“死灰复燃”的态势。

　　8楼业主韩先生认为蚂蚁是从光纤入户信息箱等管线通道进入室内的，他们曾用胶带进行封堵，效果也不好。他说，大家希望小区物业公司能够采取措施，彻底根治蚁害。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到伊滨区调研
  • 洛阳优化经济适用住房认购条件
  • 超级充电宝建设跑出“加速度”！...
  • 晴热模式开启！洛阳局地最高气温...
  • 瀍河区旭升社区五期安置房项目加...
  • 启动桩基施工！洛阳华夏历史文明...
  • 洛阳15日入汛 这份暴雨灾害防范“...
  • 洛阳考古人员将赴乌兹别克斯坦执...
  • 明康药业现代医药物流中心项目一...
  • 事业单位联考5月18日开考！洛阳招...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605