西工区一小区居民楼蚂蚁成灾 专业人士支招清除

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，西工区山水佳境小区9号楼蚂蚁成灾，不少业主家里遭到蚂蚁侵扰，严重影响其正常生活。13日，记者对此进行了采访。

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，西工区山水佳境小区9号楼蚂蚁成灾，不少业主家里遭到蚂蚁侵扰，严重影响其正常生活。13日，记者对此进行了采访。

居民家里进蚂蚁，除蚁却无法根治

刘女士是山水佳境小区9号楼业主，家住31楼。她说，蚁害已持续3年，起初家里出现的蚂蚁不多，从去年开始呈爆发态势，到处都是蚂蚁。现在天热了，家里蚂蚁又多了起来。

记者在刘女士家中看到，在厨房、卫生间等处区域，均有蚂蚁活动，尤其是橱柜、冰箱附近较多。这些蚂蚁体型较小，呈红黄色。

“我购买了药物对蚂蚁进行了消杀，前段时间更多。”刘女士无奈地说，之前，他家的沙发上、饮水机里到处都是蚂蚁，晚上睡觉时蚂蚁会爬进孩子的耳朵里。他们买过各种消灭蚂蚁的药，但治标不治本。

记者又走访了其他一些主业，大家都表示，曾想尽方法除蚁，但效果不明显。家住29楼的张女士说，去年10月，她家蚂蚁泛滥，在地上放一块糖，很快上面全是密密麻麻的蚂蚁。他们向小区物业公司反映，工作人员找来专业的除虫公司对公共区域展开消杀，情况有所好转，不过现在又有“死灰复燃”的态势。

8楼业主韩先生认为蚂蚁是从光纤入户信息箱等管线通道进入室内的，他们曾用胶带进行封堵，效果也不好。他说，大家希望小区物业公司能够采取措施，彻底根治蚁害。