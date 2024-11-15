洛阳光电产业提速！中航光电民机与工业互连产业园正式投产

近日，中航光电民机与工业互连产业园正式落成投产，为洛阳市加快建设千亿级光电产业集群提供强劲动力。

近日，中航光电民机与工业互连产业园正式落成投产，为洛阳市加快建设千亿级光电产业集群提供强劲动力。

该产业园项目于2024年1月全面开工，历时16个月建成，总投资约16.98亿元，总规划建筑面积19万余平方米，旨在通过聚焦民用航空、数据通讯、工业医疗等领域，打造集设计研发、生产制造、零件加工、设备装配、智能仓储物流等功能于一体的综合性产业园区。

项目完全达产后，可年产4200余万套高端连接器，覆盖民机、新能源车、智能网联等领域，满足民机国产化和新能源车载动力系统、充换电系统、智能网联系统迅速增长的市场需求，预计年新增产值26.6亿元，并带动本地近400家供应商协同发展。

其中，围绕民机领域，该产业园以智能化厂房、数字化研发平台与柔性化生产线成功构建“研发—试制—量产”全链条体系，突破了传统产能瓶颈，为先进制造技术与新兴产业需求的深度融合提供了物理空间与技术支撑。依托新园区全流程能力，以及自动化铆接设备、智能投影布线、脉动生产线等高端制造设备，中航光电已具备支撑C919飞机E-E舱设备架月产10余架次的交付能力。

在机加工领域，产业园则以全面提高小批量多品种生产模式运营能力为目标，实现各功能、检验单元根据生产需求虚拟动态自适应重组，并通过建立生产配送“链通云港”,完成物流模式的进一步优化。

作为国内首家配套国产大飞机的连接器供应商，中航光电为C909、C919等提供了连接器、线缆组件、设备、集成设备架等互连产品。随着当前C919飞机交付量激增，企业在民机产能建设方面做了全面的规划和部署，正全力保障民机型号交付。

值得一提的是，作为洛阳光电产业链链主企业，中航光电通过该项目将研发中心、检测中心等核心功能落户洛阳，带动本地企业向民机配套、车用连接器等高端领域转型，预计到2026年形成超50亿元规模的航空电子产业集群，强势赋能洛阳光电产业塑造新格局。

“民机与工业互连产业园建成投产是中航光电发展史上的又一重要里程碑，标志着公司在高端互连技术领域迈出了更加坚实步伐，进一步提升了公司在高端互连产品研发、智能制造、规模化生产方面的核心竞争力。”中航光电相关负责人表示。

根据规划，依托该产业园的产能释放和研发升级，中航光电未来将充分发挥民机互连技术优势，持续强化“技术+数据+场景”融合的新质生产力培育，在巩固现有配套优势的同时，聚焦C929、eVTOL等战新产业赛道，通过模块化设计、智能化制造与全生命周期服务能力管理，为我国航空产业及战略性新兴产业发展提供更具竞争力的互连解决方案，在新征程中跑出高质量发展“加速度”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 郭梦鸽 文/图）