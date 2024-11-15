涧西区工商联以法赋新能 构建初创民企全周期成长闭环

近日，涧西区工商联联合青创U家，紧扣《民营经济促进法》核心条款，携手民营初创企业代表，通过常态化培训与精准服务，打造“需求响应—政策匹配—资源对接—动态优化”全链条赋能体系。 近日，涧西区工商联联合青创U家，紧扣《民营经济促进法》核心条款，携手民营初创企业代表，通过常态化培训与精准服务，打造“需求响应—政策匹配—资源对接—动态优化”全链条赋能体系。特邀青创U家创业导师于洋博士作为主讲嘉宾参与本次活动。 赋能培训中，通过交互式问答座谈：民营初创企业代表就市场准入、融资、创新等痛点提问，创业导师结合案例解析政策，通过实操孵化案例指导企业将政策转化为发展策略；民营企业家分享创业经验，在互动中探索破局路径。 依托青创U家“云孵化课堂”与AI平台，常态化推送政策申报指南；通过开展银企“面对面”座谈活动，民营企业代表直接参与需求沟通，为定制知识产权质押融资方案提供方向；同时促进民营企业深度参与合规课程专项培训，从经营实际出发提出优化建议，获取专属风险诊断与整改服务。双向反馈机制贯穿全程，确保政策服务精准适配民营企业需求，推动＂新法＂政策红利高效落地。 下一步，涧西区工商联将持续完善赋能闭环，以法治护航、服务筑基，与民营初创企业共赴高质量发展新征程。