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央媒观洛｜河南洛阳：打造沉浸式消费场所 释放市场活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2025.05.14 10:42
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　　近年来，河南洛阳持续打造青年消费型城市，重塑商业综合体业态场景，将自然禀赋、历史文化、建筑风格融入街区建设和改造，丰富商业街区文化内涵，提升消费品质；紧跟文旅新消费热点，大力培育主题化、时尚化、沉浸式、体验式消费业态，打造“购物+餐饮+体验+社交”的沉浸式消费场所，激发消费新动能，持续释放市场活力。

　　依托洛阳新商业综合体十三坊打造的升级版“武皇盛宴”，以武则天故事为主线，融入牡丹、龙门石窟等元素，通过全息投影、巨幅水幕、升降舞台等技术打造全景视觉冲击，让游客品尝美食之余有更多的沉浸感、参与感、互动感。

　　夜幕降临，洛阳市涧西区广州市场步行街的“笑场喜剧”剧场内，不时传来欢声笑语。聚光灯下，脱口秀演员们声情并茂，用一个个充满烟火气息的幽默段子，带领观众打开心扉、忘记烦恼、尽享欢乐。

　　按照“沉浸式体验、颠覆式创意、年轻化消费、移动端传播”理念，洛阳以“提升老街区、发展新街区、创建名街区”为重点，充分挖掘文化旅游资源优势，结合城市建设提质和片区改造，新建、改造和培育了75个文旅融合特色商业街区。

　　记者：杨静

　　摄制：张健①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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