伊滨区一教培机构周末补课 官方最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区欢乐教育周末存在偷偷开课情况，希望相关部门加强管理。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区欢乐教育周末存在偷偷开课情况，希望相关部门加强管理。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区欢乐教育周末存在偷偷开课情况，希望相关部门加强管理。
伊滨区回复：经伊滨区教育体育局调查，伊滨区现已不存在欢乐教育培训机构；经调查询问此位置的某教育及托管机构负责人，该机构有过周末托管行为；现场让机构负责人再次学习国家双减政策，签订不进行违规补课承诺书。欢迎社会各界进行监督。
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