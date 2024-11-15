伊滨区一教培机构周末补课 官方最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区欢乐教育周末存在偷偷开课情况，希望相关部门加强管理。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区欢乐教育周末存在偷偷开课情况，希望相关部门加强管理。

伊滨区回复：经伊滨区教育体育局调查，伊滨区现已不存在欢乐教育培训机构；经调查询问此位置的某教育及托管机构负责人，该机构有过周末托管行为；现场让机构负责人再次学习国家双减政策，签订不进行违规补课承诺书。欢迎社会各界进行监督。

>>>点击查看原帖 ⑥