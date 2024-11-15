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限时4天！荆紫仙山中国旅游日福利大放送
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳荆紫仙山景区 2025.05.14 09:51
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　　为庆祝5·19中国旅游日

　　荆紫仙山景区豪气推出

　　“0元游园+双人狂欢”超值福利！

　　5月17日—5月20日(仅4天)，全国游客均可享受

　　免门票入园(仅需购买5元保险)

　　所有套票买1送1(套票种类不同，所含游玩项目不同，其中有滑板车/游船/索道/观光车项目，1人购票，2人同玩！)

　　温馨提示：线上购买含免费送龙潭大峡谷景区门票的套票！(注：龙潭大峡谷门票不参与“两人同行”活动)，但荆紫仙山所有项目仍可享受双人优惠！

　　为什么现在必打卡荆紫仙山？

　　免费畅游，双倍快乐！

　　原价40元门票直接省！省！省！

　　两人同行玩项目，人均直接砍半——乘索道瞰黄河、驾滑板车俯冲而下、坐游船追苍鹭，通通“薅”到爽！

　　初夏限定美景全开！

　　登索道：高空俯瞰黄河壮景，云海山峦尽收眼底。

　　滑板车：御风飞驰下山，让心跳加速，属于勇敢者的快乐密码～

　　乘游船：邂逅苍鹭群舞，碧波映青山，秒入水墨画！

　　错峰出游更惬意

　　避开节假日人潮，独享“包场级”体验

　　这个初夏

　　带上TA

　　免费玩转荆紫仙山的山水浪漫吧！

　　荆紫仙山

　　地址：

　　景区咨询电话：

　　0379—69765763

　　0379—69765765

　　交通信息：

　　高铁路线：龙门高铁站→新安县汽车站→石井专线公交车→荆紫仙山景区

　　自驾线路：连霍高速新安站→沿S246省道→行驶50公里即可到达景区

　　出行提示：

　　老司机自驾

　　1.北京—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　2.郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　3.西安—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　4.太原—二广高速—洛阳—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　5.武汉—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　6.徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　7.济南—京沪高速—徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　自由侠乘车

　　1.洛阳龙门高铁站—出站步行至洛阳妇幼保健医院南门—关林到新安县城际公交—新安县汽车站—新安县石井客运班车—荆紫仙山

　　2.大巴车：洛阳市一运汽车站—新安县汽车站—新安县石井镇客运班车—荆紫仙山
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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