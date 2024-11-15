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“超级车厘子”超在“工业化”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.05.14 08:25
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　　车厘子直径达到32毫米就已是少见的4J顶级果，这里“随便抓一把，就有直径超34毫米的特级果”；市场上“大路货”车厘子降到每斤10余元仍难卖，这里的美紫品种却普遍卖到每斤50元以上，同时还打入了广州一家国际知名会员超市供应链……洛报融媒近日报道，在孟津帝都厘子园，小小车厘子迈上产业链、价值链中高端，成为市场“新宠”。

　　正如该园区负责人所言，近年来，车厘子已从“果中贵客”变为“家中常客”，稀缺性红利消退。价格回归亲民、市场激烈竞争之下，这项“火红的事业”如何持续红火？透过帝都厘子园的鲜活实践，我们看到了激活现代农业“一池春水”、续写富民增收佳话的密码——工业化理念。

　　顾名思义，以工业化理念发展现代农业，就是要推动农业朝着标准化、设施化、规模化、智慧化、品牌化方向发展，这是农业走向现代化、提高附加值的必由之路，也是实现农业强、农民富的应有之义。审视今日洛阳，以县域为载体，融合城乡资源，集中连片发展特色种植、牛羊养殖、乡村旅游、康养民宿等产业，同时突破镇域边界，打造产业集群，发力标准建设，叫响区域品牌，推动新安樱桃、嵩县中药材、栾川高端民宿等一批特色产业做大做强、闯出名气，兴了乡村、富了乡亲，这背后体现的就是农业变产业、产品变精品、分散变集群的工业化理念。

　　包括帝都厘子园在内，孟津“超级车厘子”走俏市场，宏观看是工业化理念“精耕”出的产物，微观看则彰显着转型自觉、创新意识和运营思维——避免同质化、低质化竞争，以果品改良、科学种植破局，推动果品向中高端升级；对接科研机构，不断改良品种，依托布鲁克斯、美早、美紫等“抗性更强、口感更好、肉更厚、核更小”的新品种实现“腾笼换鸟”；秉持“品质优于速度和数量”的价值取向，将品质提升贯穿土壤改良、新品培育、施肥用药、后期管护全过程，推动产业升级。

　　既注重乡村特色产业本身的全链条升级、全要素优化、全环节增值，也聚焦“高科技”“高质量”“高效能”的发展路径，跟着时代走、围着市场转，以多样化、高品质供给满足需求、撬动需求，这在一定程度上既是以工业化理念抓农业的深层内涵，也是“超级车厘子”热销带来的更多启示。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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