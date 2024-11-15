全省高校残疾大学生就业双选会在洛举行

昨日，“豫荐未来 青春启航”2025年河南省高校残疾大学生就业双选会在河南推拿职业学院举行。 昨日，“豫荐未来 青春启航”2025年河南省高校残疾大学生就业双选会在河南推拿职业学院举行。 本次活动旨在通过搭建残疾大学毕业生和用人单位双向选择交流平台，促进高质量充分就业，共有230余家用人单位提供4400余个岗位，涉及医药卫生、教育培训、信息技术等多个行业，吸引了众多学子参加。在活动现场，针对各类别残疾学生的特殊需求，承办方还为广大学子提供了政策咨询、简历制作、职业指导、心理疏导、法律援助等“一站式”服务。 今年5月18日是第三十五个全国助残日，此次双选会是社会各界凝聚合力，助力残疾大学生就业的重要举措。6月30日前，广大高校学子还可通过河南省毕业生就业信息网、河南省残疾人就业创业网络服务平台参加线上双选会。 省残联副理事长郭巧敏参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 万菲菲)