明康药业现代医药物流中心项目一期建成投用

近日，在洛阳明康药业现代医药物流中心，工作人员正在药品自动分拣线上进行拆零分拣作业。 近日，在洛阳明康药业现代医药物流中心，工作人员正在药品自动分拣线上进行拆零分拣作业。 该项目位于伊滨区李村大街与龙顾路交会处，占地57.3亩，建筑规划面积约4.3万平方米，目前一期现代化药品分拣中心、综合办公楼及相关配套设施已建成投用。该项目全部建成后，药品配送半径可覆盖全省，并向周边省份延伸，形成国内较大规模的现代化医药专业物流园区。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 王献波 摄）