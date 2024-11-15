涧西区六冶社区：“微网格”汇聚“微力量”

“我不分手，我无法冷静！”12日，涧西区南昌路街道六冶社区浅三街坊传来激烈的争吵声，一对小情侣因分手问题爆发激烈矛盾。

“我不分手，我无法冷静！”12日，涧西区南昌路街道六冶社区浅三街坊传来激烈的争吵声，一对小情侣因分手问题爆发激烈矛盾。

“孩子，别急，和阿姨讲讲到底怎么了？”警察出警后，居民吴华暖、张梅英走进小情侣家中，把男孩、女孩分屋隔开，倾听心声、调解矛盾……在阿姨们的柔声细语中，这场冲突终于平息了。

在六冶社区，有着一群像吴华暖、张梅英这样的热心居民。他们身兼多职，既是党员楼栋长、“微网格”网格长，还是“邻聚力红色帮帮团”特色调解小组成员，平时在小区治理、矛盾纠纷中发挥着重要作用。

六冶社区位于涧西区核心区域，受人口密度大、老旧小区多、历史遗留问题多等原因影响，社区日常矛盾纠纷较多。“光靠社区人员解决纠纷，力量不仅单薄还治标不治本，解决问题的关键在于强化基层治理，让问题解决在基层、化解在萌芽状态。”六冶社区党委书记李萍介绍。

如何及时发现矛盾、化解矛盾？人又从何处来？为破解这一系列问题，六冶社区积极探索以楼栋为单位“微小化”划分网格，建立起“邻里微网格”，并动员居住在“微网格”内的党员担任楼栋长、“微网格”网格长，构建起“社区党委—小区党支部—微网格—居民”架构。

“网格变小了，又有了党员群众助力，有些问题就能早发现、早处置。”李萍介绍，去年11月，六冶社区充分发挥“微网格”网格长、党员楼栋长“人熟、地熟、情况熟悉”的优势，组建起“邻聚力红色帮帮团”特色调解小组，构建起“楼栋+社区”的双轨调解机制，便于及时发现问题、化解矛盾。

华原小区是典型的无主管小区，院内私搭乱建现象突出，卫生状况堪忧，且经常停水，居民投诉纠纷多。六冶社区进行充分摸底后，在华原小区选出一批热心的党员、群众参与小区治理，并以他们为基础，夯实“微网格”治理，做实日常调解。

这些党员、群众发挥带头作用，共同商议小区事务，自发打扫小区卫生，无私为居民解决问题，经常性调解矛盾纠纷，充分把小区居民积极性调动起来。今年1月，华原小区成立了新一届业主委员会，小区面貌焕然一新。

随着“微网格”的建立以及“楼栋+社区”双轨调解机制的运行，截至目前，六冶社区已成功化解110起矛盾纠纷，实现了“小事不出社区”。

“下一步，我们将依托‘微网格’建好‘邻聚力红色帮帮团’，力争每个网格下面都能有一群热心调解的党员、群众，让他们积极参与社区治理、参与矛盾调解，共建和谐社区。”李萍表示。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 俞靖华 文/图)