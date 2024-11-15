超级充电宝建设跑出“加速度”！洛宁抽水蓄能电站项目土建工程全面完工

日前，在位于洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目现场，机械轰鸣，工人穿梭，吊装设备精准落位，电缆铺设有条不紊。

工人在安装2号机组制动器

日前，在位于洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目现场，机械轰鸣，工人穿梭，吊装设备精准落位，电缆铺设有条不紊。

随着土建工程全面完工，该项目进入机电安装阶段，1号机组总装完成并开始调试，2号至4号机组安装工作同步推进，建设者们以“白加黑”的模式和一刻不停的干劲儿奋力冲刺，确保二季度“双过半”目标达成。

在现场施工人员带领下，记者走进电站地下厂房，只见巨大的发电机定子稳稳落位，施工人员正对转子进行最后调试；在高处的作业面上，倒送电设备安装也进入收尾阶段。

“目前4台机组中，1号机组已进入调试阶段，2号机组转子吊装完成，3号机组发电机层提前15天封顶，4号机组蜗壳层混凝土浇筑完工。”项目现场负责人介绍，为抢抓工期，施工团队实行“三班倒”，日均投入300余名工人、50余台大型机械，并在关键节点采用24小时连续作业模式。

洛宁抽水蓄能电站上水库进出水口

洛宁抽水蓄能电站是国家“十三五”规划重点工程，总投资88.8亿元，总装机容量140万千瓦，安装4台单机350兆瓦机组。电站利用上水库(海拔1230米)与下水库(海拔620米)的落差，通过抽水蓄能实现电能与势能转换。

国网新源洛宁公司相关负责人介绍，该电站设计年发电量11.91亿千瓦时、年抽水电量15.88亿千瓦时，可满足约66万户家庭一年用电需求，每年可减少燃煤消耗11.8万吨、二氧化碳排放37.7万吨，堪称绿色能源“超级充电宝”。

不仅如此，作为华中电网的重要调峰电源，该电站投运后可使河南电网调峰能力提升40%，优化新能源消纳结构，保障电力系统更加安全稳定运行。同时，该项目建设中修缮的道路、桥梁等基础设施，可惠及沿线30余个村庄。

值得一提的是，该电站首创国内大倾角斜井TBM施工技术。为攻克高水头、大容量机组安装等技术难题，项目建设团队创新应用模块化安装工艺和数字化实时监测系统，显著提升施工效率与精度，并同步强化安全管理体系，引入智能安全帽、AI隐患识别系统，可将风险预警响应时效缩短至分钟级。

“2025年是电站建设决胜年，根据建设计划，6月底将完成3号机组总装，力争9月实现首台机组投运发电，2026年4台机组全部投运。”该项目建设单位相关负责人表示，施工团队正围绕“零缺陷移交”目标，强化设备催交、工艺优化和交叉作业协调，确保倒送电、机组启动等关键节点按期完成，以全力冲刺的姿态将“规划图”变为“实景图”，让这座绿色能源工程尽早为中原大地注入澎湃动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王洋 文/图）