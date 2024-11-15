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张玉杰到伊滨区调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.14 08:12
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抓牢项目建设靠前服务企业
推动新兴产业集群链式发展
张玉杰到伊滨区调研

　　昨日，市长张玉杰到伊滨区调研项目建设、科技创新、产业发展等工作。

　　宁德时代洛阳基地一期全线投产，二期模组厂房及配套单体主体已封顶。张玉杰详细了解企业生产经营、后续项目建设等情况。他指出，宁德时代洛阳基地是洛阳紧盯产业风口、精准招引的标志性引领性项目，伊滨区和市直相关部门要紧盯项目建设抓攻坚，强化清单管理、节点管控，着力破解难点堵点问题，确保二期顺利投产、三期四期压茬推进。要围绕服务企业优生态，加强全流程、全链条服务，助力企业稳产提能、达产增效，带动更多上下游配套企业集聚，打造具有全国竞争力的新能源产业集群。

　　在华夏历史文明传承创新产业园，张玉杰详细了解项目施工进度、要素保障等情况，充分肯定前期建设成效。他强调，要进一步强化责任意识、效率意识，紧盯节点、倒排工期、挂图作战，强化要素保障，靠前跟踪服务，最大程度优化施工工序，确保项目早日建成投用。要秉持“匠心”精神，注重品质提升，严把质量管控，完善沿线功能业态配套，打造洛阳文旅深度融合新地标、新名片。

　　在国家农机装备创新中心，张玉杰实地察看科研孵化、检验检测等情况，希望其发挥“国家队”优势，聚焦农机装备创新这一主责主业，深度融合中国一拖等龙头企业，加快研发高端农机进口替代产品，助推洛阳现代农机装备集群做大做强。张玉杰到龙门实验室了解总部基地建设、科研成果转化等情况，强调要加快推进项目建设，提前谋划拓展研发、运营、服务功能，聚焦洛阳优势产业、细分行业，围绕金属材料、硅基材料等主攻方向，精准对接企业需求，强化“卡脖子”技术攻关，以科技创新引领产业升级。

　　张玉杰还到佛光装备制造、轴研所伊滨产业园等项目，了解企业生产经营、技术改造等情况，倾听企业诉求，鼓励企业加快数智转型，前瞻布局风口赛道，在培育和发展新质生产力上取得更大成效。

　　潘开名等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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