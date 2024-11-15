西晋末年，永嘉之乱，衣冠南渡，这是乱世中的生存；而北归故土，是血脉里的执念。司马氏一族从伊川白洚原启程，又在一百年后重返河洛，他们的迁徙，映照着两晋南北朝的兴衰更迭。伊川白洚原、当阶城、司马沟……这些地名背后，是家族的离散与重聚，也是河洛文明的韧性与传承。北宋司马光曾在此寻根赋诗，而今日的残碑故垒，仍在诉说这段跨越千年的故事。

西晋末年，永嘉之乱，衣冠南渡，这是乱世中的生存；而北归故土，是血脉里的执念。司马氏一族从伊川白洚原启程，又在一百年后重返河洛，他们的迁徙，映照着两晋南北朝的兴衰更迭。伊川白洚原、当阶城、司马沟……这些地名背后，是家族的离散与重聚，也是河洛文明的韧性与传承。北宋司马光曾在此寻根赋诗，而今日的残碑故垒，仍在诉说这段跨越千年的故事。

白洚原上司马沟

伊川水寨镇有一个司马沟村，村中有一条河流过，这条河名叫白洚河。司马沟村周围的高地，就是白洚原。这里是西晋的龙兴之地，也是司马氏南渡的零地标，也是司马氏北归后的聚居地。

白洚河是伊河中游的重要支流，《山海经》《水经注》称白洚河为大狂水，《水经注》对大狂水流域的地理人文情况记载得非常详细：大狂水发源于大苦山之阳，西经纶氏县故城南，先后有倚薄山水、八风溪水、三交水注入。

大苦山，即今登封黄龙洞山。纶氏县故城，为周代纶氏邑，秦汉置纶氏县，故址在今登封颍阳镇。倚薄山水、八风溪水，即今登封常寨河、颍阳河。三交水，即今伊川江左河，系白洚河的支流，源于今江左镇歪嘴山南，在二郎庙村入白洚河。

白洚河与江左河汇流后，向西流经缶高山北，与湮水汇流。湮水，今名丁惠河，是白洚河的支流，发源于今江左镇狮子山南的湮谷，经三峰寺、尹湾、丁流村，至今白沙镇下磨村入白洚河。丁惠河流域有武林亭、湮阳亭。白洚河西经湮阳城南，又西经当阶城南注入伊河。

当阶城就在司马沟村北的白洚原上，这里原是曹魏初年司马氏建立的当阶坞，北魏时重修，改名当阶城。

《通志·氏族略》说，周宣王时期，有重黎之后程伯休父，官至司马，立下大功，周宣王允许他以官职为姓，其后遂成司马氏。《元和姓纂》卷二说：程伯休父后裔“在赵者曰凯，以传剑知名，蒯瞆其后也”。其郡望在河内温县，“蒯瞆元孙卭，为赵将，封武信君。项羽封卭为殷王。汉以其地为河内郡，子孙家焉。孙楷，汉武都太守；孙钧，后汉征西将军；曾孙防，京兆尹，生朗、懿、孚、馗”。因此，司马氏的堂号，是河内堂。

司马懿兄弟，是京兆尹司马防的儿子，出生在温县，他们都先后入曹操幕府。

东汉末年，经过董卓之乱，洛阳境内基本无人。魏文帝建立曹魏政权后，不得不迁各地民众入洛阳，并分散到各县，以洛阳为中心大约二百里之内，5年内听任民众前来居住开荒，5年过后又宽限年份。曹魏鼓励民众在洛阳近郊各县修建坞堡庄园。

在这种情况下，司马懿举族迁来洛阳，居住在白洚原，修建坞堡，由于这个坞堡临白洚河而建，称为当阶坞。在此段的白洚河，从此称司马沟。曹魏时期，司马懿发动高平陵政变，司马昭弑杀魏帝曹髦，都是在当阶坞策划的。

当阶坞规模很大，建有司马祠堂、学堂。为了用白洚河的水浇灌白洚原的耕地，司马懿请来了发明家马钧，马钧在这里创制一种崭新的灌溉机械，名叫翻车。

司马懿的弟弟司马孚很长寿，在司马懿去世后，成为当阶坞主。晋武帝司马炎在此出生，在此读书、长大，篡夺了曹魏政权，建立西晋。西晋实行“占田制”，伊河中上游的土地都归当阶坞所有。

司马氏衣冠南渡

“衣冠南渡”一词出自刘知几的《史通》：“异哉，晋氏之有天下也！自洛阳荡覆，衣冠南渡，江左侨立州县，不存桑梓。”“衣冠”本指衣服帽子等用以遮体之物，古代“士”及以上阶层的人能戴冠，因此衣冠就特指“士”及以上阶层的服饰。魏晋时期，朝廷官员及文人雅士多以“峨冠博带”(高帽阔衣)为装束，以突显自己的学识与地位。因此，“衣冠”一词也被赋予了特殊的含义，用以代称中原政权和中原文明。衣冠南渡就是指中原政权和中原文明的大规模南迁。这样的迁徙，多发生于北方游牧民族入侵或国家政权动乱之际。

永嘉之乱时，中原汉人衣冠南渡的领袖是司马睿。司马睿，司马懿曾孙，公元276年生于当阶坞，并在这里读书。公元290年袭封琅邪王。晋怀帝即位后，司马睿被封为安东将军、都督扬州诸军事，镇守江东。永嘉元年(公元307年)九月，司马睿带10余万民众，渡江南下，到达建康，拉开了衣冠南渡的序幕。

在八王之乱、永嘉之乱中，西晋宗室大多死于战乱。?衣冠南渡的司马氏家族成员，除了司马睿，还有几位?：西阳王?司马羕、南顿王?司马宗、汝南王?司马祐、梁王?司马翘、彭城王?司马雄、河间王?司马钦、彭城王?司马纮、谯王?司马承、通吉侯?司马勋、宗室?司马流。他们幼时都在当阶坞读书，也大多从这里南渡。因此，当阶坞被称司马氏衣冠南渡的零地标。

随着中原战乱继续，大量北方士族衣冠南渡，在王导号召下共同支持司马睿，使得江南诸州次第归附，政权得以偏安。西晋灭亡后，司马睿建立东晋政权。

北方人民与士族大量南迁，多相聚而居，保持原籍贯。自大兴三年(公元320年)在建康侨立怀德县开始，司马睿在辖地内用北方地名设立侨州、侨郡、侨县，安置北方士族。侨州、侨郡、侨县的设立，促进了客家民系的形成。

客家民系，是一个具有显著特征的汉族民系，也是汉族在世界上分布范围最广阔、影响最深远的民系之一。据研究，客家人大规模的迁徙有五次。前三次，发生在西晋末至南北朝时期、唐五代时期、两宋之际至南宋末年。后两次，发生在清朝时期。真正把客家民系催生出来的，是客家五次大迁移中的前三次。

但是，需要说明的是，这三次汉人从河洛地区的大南迁，在南方形成了多个汉族民系，客家民系只是其中之一。这三次南迁，不仅是客家先民的南迁，也是闽南人等多个汉族民系先民的南迁。

司马氏的北归

《元和姓纂》卷二说：司马馗“七代孙楚之，后魏封琅邪王。馗六代孙叔璠，后魏冠军将军；汝南王亮五代孙景之，后魏苍梧公。琅邪、冠军、苍梧号三祖司马氏”。司马楚之、司马叔璠、司马景之被称为司马三祖。参考《晋书》，《元和姓纂》记载有误，司马叔璠应为司马孚的六代孙。

司马氏北归，是因为东晋的灭亡。东晋皇权疲软，士族当权，先后发生了权臣王敦、桓温、刘裕的篡权，最后刘裕篡权成功。公元420年，刘裕废晋恭帝自立，建国宋，史称南朝宋，东晋至此灭亡。

刘裕对司马氏进行了灭族，只有司马楚之、司马叔璠、司马景之等少数皇族逃到北方。南渡的南顿王?司马宗，其孙、齐王司马建之逃到了闽浙赣边境深山区，他被尊为江南司马氏之祖。

司马氏北归后，屡立战功。北魏戡定洛阳后，司马氏回到故里当阶坞，在此筑当阶城。北魏又在此附近筑湮阳城，置湮阳县。在当阶城、湮阳城附近，出现了很多寺院，如上天王院、下天王院、龙泉寺等。

从北魏到唐代，司马氏一直是北方名门士族。在洛阳出土了不少相关墓志，如北魏《司马昞墓志》《司马显姿墓志》，唐代《中书侍郎赠卫尉卿司马锽墓志》《薛王傅上柱国司马铨墓志》《汝州鲁山县丞司马宅卿墓志》《上柱国司马元礼墓志》等。这些墓主，都是北归司马三祖的后裔。

司马叔璠之裔孙司马阳为北魏征东大将军，去世后葬在安邑澜洄曲(今山西夏县涑水)。其后裔聚居于此，在北宋时出现了名臣司马光。

司马光在洛阳15年，完成了不朽巨著《资治通鉴》。司马光多次到伊川司马沟寻根问祖，写下了很多诗篇。在《秋日伊上作》中，司马光写道：“伊上秋风起，萧条独倚栏。故园千里外，落日片云寒。”这首诗是司马光在其先祖司马孚生活过的地方，想到西晋故园。这里的“千里”，指遥远的时光。在古诗中，“千里”常被用来形容?时间上的遥远?，尤其是象征历史悠久或传承久远的事物。如?“千里夜话”，这一词语中的“千里”并非指实际距离，而是比喻典故或传说从古代流传至今的漫长时光，强调历史的悠远性；又如苏轼《江城子》中的“千里孤坟，无处话凄凉”?，以“千里”强化生死相隔的时空苍茫感，暗含对往昔的追忆?。

此外，在司马光的诗中，伊河还象征着时光流逝和人生感悟，如《伊川感怀》中的“伊川日夜东流去，白发催人老不知”，体现了司马光对生命短暂的感慨。

司马光也经常在司马沟闲居，他在《伊川闲居》中写道：“伊川风物四时佳，退食长吟兴自赊。”这是对司马孚隐逸生活的向往。

司马光的儿子司马康曾在司马沟主持乡饮酒礼，他写的诗被后人尊为《司马康乡饮礼颂经》，诗中写道：“阶墀渐染斜晖色，礼乐犹萦丹桂枝。千年教化存周典，凛凛霜天示宪司。”这里的“千年教化存周典”，正是对周宣王时司马氏得姓以来千年家风的追忆与传承。

司马康有一支后裔，一直居住在司马沟，目前仍是该村主要姓氏之一。村中的几株千年古树，似在诉说着司马氏衣冠南渡与北归的悠悠岁月。（郑贞富）